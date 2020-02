जावेद मियांदाद को पाकिस्तान का सर्वकालिक महान बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने 124 टेस्ट और 233 वनडे में देश का प्रतिनिधित्व किया। मियांदाद ने 16000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए। इस दौरान 31 शतक और 93 अर्धशतक लगाए। वे मैदान पर अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ गुस्से के लिए जाने जाते हैं। 1992 में भारत के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे में किरण मोरे के सामने बल्ला लेकर हवा में उछल गए थे। वे फिर से एक बार अपने गुस्से के कारण खबरों में हैं।

दरअसल, पाकिस्तान में जियो न्यूज पर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) से संबंधित एक कार्यक्रम में अली मीर ने मियांदाद का रोल प्ले किया। इस दौरान पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में शोएब और एक अन्य गेस्ट के बारे में मियांदाद के डमी ने कहा कि ये तो दोनों मेरे हाथ में खेले बच्चे हैं। वहीं, एंकर ने जब उनसे पूछा कि कौन हैं आप, तो कहा कि मैं ब्रतानिया की रिटायर्ड नर्स हूं। इस मजाक के बाद मियांदाद गुस्से में आ गए। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने तक की धमकी दे दी।

Stop Insulting me & show some RESPECT, this is how you treat your legend?, Javed Miandad Angry on Shahzad Iqbal and message to all media houses.

Watch: https://t.co/vMPxGpb0EB@ShahzadIqbalGEO #JavedMiandad #ShahzadIqbal #PSL2020 #DummyShow pic.twitter.com/M1iRb7v5l8

— Javed Miandad (@I_JavedMiandad) February 25, 2020