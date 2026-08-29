पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद अपने साथी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में बात करते हुए रो पड़े, जो जेल में बंद हैं। 1975 और 1996 के बीच छह वर्ल्ड कप खेलने वाले मियांदाद ने कहा कि इमरान खान भ्रष्ट नहीं हैं। उन्हें ईमानदार बताते हुए उनकी रिहाई की गुहार लगाई। 2018 और 2022 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 2023 में जेल भेजा गया था।

मियांदाद ने इमरान खान को लेकर नैरेटिव यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘वह एक ईमानदार आदमी है। वह कोई ऐसे इंसान नहीं हैं जो भ्रष्ट काम करता हो, वरना उन्होंने बहुत कुछ किया होता। अगर आप उन्हें बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? क्या वह किसी को खाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? वह भी किसी के बेटे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि वह क्या कर रहे होंगे।’

इमरान खान के मेडिलक जांच के बाद मियांदाद का आया बयान

69 साल के जावेद मियांदाद का बयान इमरान खान के इस्लामाबाद में मेडिकल जांच के तुरंत बाद आया, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। इमरान खान की पार्टी ने मेडिकल जांच के तरीके पर सवाल उठाया। उसने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ट्रांसफर करने और उनके निजी डॉक्टर समेत डॉक्टरों की एक टीम की मौजूदगी की इजाजत दी थी।

جاوید میانداد انٹرویو کا مُکمل کلپ۔



شو کے دوران آبدیدہ ہو گئے، کھُل کر عمران خان کے حق میں بولے



"عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں کھُل کر کہوں گا یہ غلط ہے، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا وہ قومی ہیرو ہے، اُس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں تیار ہوں"



جاوید میانداد۔۔۔ pic.twitter.com/Ytj3d7TUQP — Abuzar Furqan (@AbuzarFurqan) August 28, 2026

पाकिस्तान क्रिकेट के उभरने में अहम योगदान

इमरान खान और जावेद मियांदाद ने 80-90 के दशक में पाकिस्तान को क्रिकेट जगत में उभरने में मदद की। इस जोड़ी ने 1991 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान शुरुआत में मुश्किल में था तब इमरान खान और जावेद मियांदाद ने 134 रन की साझेदारी करके पाकिस्तान को अपना पहला खिताब जिताया।

इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू

इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम ने गुरुवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान लॉर्ड्स में माइकल एथर्टन को इंटरव्यू दिया। अपने पिता की बिगड़ती हालत का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को दिन में लगभग 23 घंटे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें।