जसप्रीत बुमराह जाएंगे आयरलैंड! श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस पर भी आया अपडेट

मार्च 2023 में जसप्रीत बुमराह की पीठ की सर्जरी हुई थी। इसके बाद एनसीए में रिहैबिलिटेशन करने के बाद पिछले महीने बुमराह ने गेंदबाजी फिर से शुरू की थी।

जसप्रीत बुमराह। (फोटो – एपी)

वेंकट कृष्णा बी। वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया को अगले महीने आयरलैंड दौरे पर जाना है और खबर है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 सीरीज में खेल सकते हैं। स्टार तेज गेंदबाज पूरी तरह से फिट होने के कगार पर है। वह फिलहाल बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में ट्रेनिंग कर रहे हैं। धीरे-धीरे वह अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी हालत श्रेयस अय्यर की भी है, जिन्होंने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। अय्यर भी दौरे पर जा सकते हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा एशिया कप तक हो सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप से पहले इन खिलाड़ियों का फिट होना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर होगी। मार्च 2023 में बुमराह की पीठ की सर्जरी हुई थी। इसके बाद एनसीए में रिहैबिलिटेशन करने के बाद पिछले महीने बुमराह ने गेंदबाजी फिर से शुरू की थी। एनसीए के हेड वीवीएस लक्ष्मण की निगरानी में उनका रिहैब कार्यक्रम जारी है। वह नेट्स पर पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां वह 8-10 ओवर भेज रहे हैं। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन को उम्मीद थी कि सितंबर में एशिया कप तक बुमराह फिट हो जाएंगे। बुमराह को नेट्स में नहीं हो रही कोई दिक्कत पिछले कुछ हफ्तों में बुमराह ने जो प्रोग्रेस किया है उसे देखकर लगता है कि वह अगले महीने भारतीय टीम के साथ आयरलैंड का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। वह सितंबर 20222 से मैदान से दूर हैं और उनकी चोट की गंभीरता को देखते हुए काफी सावधानी बरती जा रही है। पता चला है कि बुमराह को नेट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जहां वह रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे संकेत हैं कि बुमराह एनसीए में कुछ अभ्यास मैच भी खेल सकते हैं, जहां कैंप चल रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अपडेट लम्बर स्ट्रेस फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद प्रसिद्ध कृष्णा भी रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी है। 27 वर्षीय यह तेज गेंदबाज बुमराह की तरह चोट के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाए थे। वह अगस्त 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद से नहीं खेले हैं। तब से वह स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। हालांकि, यह सवाल था कि क्या वह विश्व कप के लिए समय पर फिट हो पाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध ने अब नियमित आधार पर गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है। Also Read भारत के बॉलिंग कोच ने बताई टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चिंता, कहा- जसप्रीत बुमराह की खल रही है कमी प्रसिद्ध ने मिडिल ओवर्स में अपनी गति से प्रभाव डाला हालांकि, अगले महीने आयरलैंड दौरे पर उनका खेलना निश्चित नहीं है, लेकिन वह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार होंगे, जिससे भारत का पेस अटैक और मजबूत हो सकता है। भारतीय टीम में आने के बाद से प्रसिद्ध ने मिडिल ओवर्स में अपनी गति से प्रभाव डाला है। विपक्षी टीमें दूसरे पावरप्ले में रन बनाने को देखती हैं। प्रसिद्ध के आने से भारत का पेस अटैक को धार मिलेगी विश्व कप में गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव आ सकता है। श्रेयस अय्यर ने शुरू की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने बार-बार उभरने वाली पीठ की चोट के कारण सर्जरी कराई और अपना रिहैब पूरा करने के बाद बल्लेबाजी भी फिर से शुरू कर दी है। फरवरी-मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चोट लगने के बाद मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज आईपीएल में नहीं खेल पाए थे। बुमराह की तरह अय्यर भी आयरलैंड जा सकते हैं।

