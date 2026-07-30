टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह को खिलाने का कोई ठोस कारण नहीं है। बुमराह को दो मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा।

जसप्रीत बुमराह उन अहम खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके वर्कलोड पर बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) बारीकी से नजर रखता है ताकि इस तेज गेंदबाज को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ताजा रखा जा सके। चूंकि वनडे वर्ल्ड कप 2027 नजदीक आ रहा है इसलिए अश्विन का कहना है कि श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह को खिलाने से बचा जा सकता है।

बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम में शामिल किया है। यह सीरीज चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल का हिस्सा होगी। भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पांचवें नंबर पर है और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अगर टीम अपने आने वाले मैचों में जीतना जारी रखती है तो शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है।

बुमराह को श्रीलंका में खिलाने की जरूरत नहीं

इस वक्त चोट की वजह से कई बड़े खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन (फिटनेस हासिल करने की प्रक्रिया) से गुजर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं जिनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है। वह श्रीलंका में खेल पाएंगे या नहीं इसका फैसला सीरीज शुरू होने से पहले किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी और इस दौरे की अहमियत को समझते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि टेस्ट मैचों के लिए जसप्रीत बुमराह को वहां खिलाने की जरूरत होगी। अश्विन ने इसके पीछे पिचों की स्थिति को एक वजह बताया।

स्पिनर्स की मददगार पिच पर बुमराह की भूमिका कम

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं आपको बताऊं मुझे नहीं लगता कि बुमराह को श्रीलंका में खेलने की जरूरत है। यह एक बड़ा टूर है, लेकिन मैं इसके लिए यहीं कहूंगा। आप देखेंगे कि श्रीलंका की पिच स्पिन-फ्रेंडली होते हैं और श्रीलंका की टीम स्पिनर्स पर निर्भर है। उनके पास ऐसा कोई तेज गेंदबाज नहीं है जिससे वे जीत सकें। गॉल की पिच स्पिनरों के लिए मददगार है और कोलंबो में भी पिच धीमी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि स्पिनरों पर निर्भर रहने वाले इन दौरे में बुमराह की भूमिका कम हो सकती है। अगर वह पूरी तरह फिट नहीं हैं तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मेरी प्राथमिकता 50 ओवर के मैच हैं।

🚨Jasprit Bumrah should not be played in the Test series against Sri Lanka- R. Ashwin 🚨



"If Bumrah isn't fully fit, he shouldn't be played in the Test series against Sri Lanka, our priority is the 50-over World Cup and since the pitches in Sri Lanka are spin-friendly anyway,… pic.twitter.com/bniTcLT8ue — Indian Cricket 🏏 (@navshar54008403) July 29, 2026

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