जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत समेत ये 6 भारतीय 5 से 10 महीने से हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर, देखें पूरी लिस्ट

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हुए 10 महीने से उपर का वक्त हो चुका है। बुमराह ने 25 सितंबर 2022 को आखिरी इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत समेत 6 भारतीय खिलाड़ी लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। फोटो सोर्स- ANI

