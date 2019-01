ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारत अब 1-1 से बराबरी पर आ गया है। वहीं, ऐडिलेड के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। 299 रनों के जवाब में भारतीय कप्तान विराट और एमएस धोनी ने बेजोड़ पारी खेलते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। कोहली-एमएस की इस पारी की चारों तरफ सराहना हो रही है वहीं टीम के साथी खिलाड़ी और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का एक ट्वीट भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने विराट-एमएस की तारीफ करते हुए कहा कि लीजेंड्स को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती है।

दरअसल टेस्ट सीरीज में अपनी धारदार गेंदबाजी के चलते अपना लोहा मनवाने वाले बुमराह को दोनों वनडे मैचों में आराम दिया गया है। पहले मैच में भारत को 34 रनों की शिकस्त का सामना करना पड़ा था जबकि दूसरे मैच में भी भारत को 299 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला लेकिन विराट के 103 और धोनी के नाबाद 55 रनों की पारी ने 4 गेंद शेष रहते ही इस मुकाबले को भारत की झोली में ला दिया। इस पर बुमराह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- दिग्गजों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही जीत की मुबारक देते हुए उन्होंने धोनी के टेंपरामेंट और कोहली की तारीफ की।

Legends don’t need to prove their worth to anyone. Great display of class and temperament by Mahi bhai @msdhoni and @imVkohli

Congratulations on the win!#AUSvIND

— Jasprit bumrah (@Jaspritbumrah93) January 15, 2019