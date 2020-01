भारत-श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 5 जनवरी को खेला जाना है। यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों ही टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं। खिलाड़ी नेट पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं। टीम इंडिया की बात करें तो इस मैच में सबसे खास बात है कि टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे समय के बाद नीली जर्सी में रंग बिखेरते नजर आएंगे। चोट के चलते वह लंबे समय से बाहर चल रहे थे।

बुमराह ने इस मैच को लेकर अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया। अपनी यार्कर गेंद को लेकर उन्होंने खास तरह की तैयारी की। इसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की है। इसका कैप्शन लिखते हुए बीसीसीआई ने कहा कि- कोई इसे मिस कर रहा था? जसप्रीत बुमराह के द्वारा की गई यह गेंद कैसी लगी?’ बीसीसीआई के इस वीडियो में बुमराह यॉर्कर गेंद फेंककर स्टंप को उखाड़ फेंकते नजर आ रहे हैं।

