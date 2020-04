कोरोनावायरस के कारण पूरी दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी घरों में बंद है। चीन, यूरोप, अमेरिका और भारत के बाद यह अब पाकिस्ता भी पहुंच गया है। अब तक वहां इस खतरनाक वायरस से करीब 2500 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोनावायरस के कारण पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के सेमीफाइनल और फाइनल को रद्द कर दिया गया है। इसी बीच पीएसएल की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक ट्वीट किया है, जिसमें भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तस्वीर है।

दरअसल, इस्लामाबाद ने इस ट्वीट से बुमराह को ट्रोल किया। फोटो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की है। तब बुमराह ने नो-बॉल फेंकी थी। इस्लामाबाद ने इस फोटो का इस्तेमाल कर लाइन पार नहीं करने की सलाह दी है। उसने लिखा, ‘‘अपनी सीमा पार न करें। यह महंगा सा‍बित हो सकता है बेवजह अपने घर से बाहर न निकले। सोशल डिस्‍टेंस बनाए रखें, मगर दिल से करीब रहें।’’

Don’t cross the line. It can be costly

Don’t leave your homes unnecessarily, MAINTAIN PHYSICAL DISTANCE but make sure your hearts remain close. #UnitedAgainstCovid19 pic.twitter.com/LjmX1ZhXyz

— Islamabad United (@IsbUnited) April 2, 2020