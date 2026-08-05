टेस्ट क्रिकेट के करीब 149 साल पुराने इतिहास में अगर सबसे महंगे ओवर की बात करें तो वह 35 रन का रहा है। इतना ही नहीं सबसे चौंकानी वाली बात यह है कि अब तक टेस्ट में एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी आ चुके हैं। मगर इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं जसप्रीत बुमराह। बल्कि दूसरे स्थान पर ब्रायन लारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं।

वहीं इस लिस्ट में शामिल सभी खिलाड़ियों की टॉप लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय मौजूद हैं। बुमराह इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं तो हार्दिक पंड्या 11वें स्थान पर मौजूद हैं। जबकि शाहिद अफरीदी, हैरी ब्रूक, क्रिस केयर्न्स, नाथन एस्ले, ब्रेंडन मैकुलम, क्रेग मैकमिलन, समेत कई खिलाड़ी हैं।

जसप्रीत बुमराह ने यह रिकॉर्ड 2022 में इंग्लैंड दौरे पर बनाया था। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन ठोकते हुए टेस्ट क्रिकेट इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यूं तो टी20 और वनडे में 25,30 रन का ओवर आम बात है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह इतना आम नहीं हैं। सिर्फ एक बार ही टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 30 या उससे अधिक रन बने हैं।

ये हैं टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन कूटने वाले बल्लेबाज

रन बल्लेबाज गेंदबाज मैच स्थान सीजन 35 जसप्रीत बुमराह (4,w,4nb,6,4,4,4,6,1) स्टुअर्ट ब्रॉड भारत बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2022 28 ब्रायन लारा (4,6,6,4,4,4) रॉबिन पीटरसन वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग 2003-04 28 जॉर्ज बेली (4,6,2,4,6,6) जेम्स एंडरसन ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पर्थ 2013-14 28 केशव महाराज (4,4,4,6,6b,4) जो रूट दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड पोर्ट एलिजाबेथ 2019-20 27 शाहिद अफरीदी (6,6,6,6,2,1) हरभजन सिंह पाकिस्तान बनाम भारत लाहौर 2005-06 27 हैरी ब्रूक (6,4,4,4,6,3) जाहिद महमूद इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान रावलपिंडी 2022-23 26 क्रेग मैकमिलन (4,4,4,4,6,4) यूनिस खान न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान हैमिल्टन 2000-01 26 ब्रायन लारा (4,0,6,6,6,4) दानिश कनेरिया वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान मुल्तान 2006-07 26 मिचेल जॉनसन (4,4,6,0,6,6) पॉल हैरिस ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग 2008-09 26 ब्रेंडन मैकुलम (4,6,6,0,4,6) सुरंगा लकमल न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका क्राइस्टचर्च 2014-15 26 हार्दिक पंड्या (4,4,6,6,6,0) पुष्पकुमारा भारत बनाम श्रीलंका पल्लेकेले 2017 25 एंडी रॉबर्ट्स (4,6,2,6,6,1L) इयान बॉथम वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड पोर्ट ऑफ स्पेन 1980-81 25 रामनरेश सरवन (4,4,4,4,4nb,4,0) मुनफ पटेल वेस्टइंडीज बनाम भारत बासेटेरे 2006 25 ए. बी. डिविलियर्स (6,6,6,6,1w) एंड्रयू मैकडोनाल्ड दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया केप टाउन 2008-09

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