टी20 इंटरनेशनल में भारत की सफलता में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुमराह ने 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल है। इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं।

आईसीसी के फुल मेंबर टीमों में भी बुमराह 12 मेडन के साथ शीर्ष पर हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी दहाई आंकडे में मेडन ओवर किए हैं। उन्होंने 10 मेडन किए हैं। इन दोनों के अलावा हरभजन सिंह और अर्शदीप सिंह ने 5-5 मेडन किए हैं।

भारत · T20Is
मेडन किंग्स
T20I में सर्वाधिक मेडन ओवर + सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी — भारतीय गेंदबाज
सर्वाधिक मेडन
बुमराह (12)
सर्वाधिक विकेट
पंड्या (135)
सर्वश्रेष्ठ Econ
6.51
कुल गेंदबाज
14
1
जसप्रीत बुमराह
2016–2026 · 96 मैच · 122 विकेट
12
6.51
2
भुवनेश्वर कुमार
2012–2022 · 87 मैच · 90 विकेट
10
6.96
3
हार्दिक पंड्या
2016–2026 · 138 मैच · 135 विकेट
5
8.34
3
हरभजन सिंह
2006–2016 · 28 मैच · 25 विकेट
5
6.2
5
अर्शदीप सिंह
2022–2026 · 92 मैच · 138 विकेट
4
8.51
5
रवींद्र जडेजा
2009–2024 · 74 मैच · 197 विकेट
4
7.13
5
अक्षर पटेल
2015–2026 · 102 मैच · 102 विकेट
4
7.57
8
रविचंद्रन अश्विन
2010–2022 · 65 मैच · 72 विकेट
3
6.9
8
रवि बिश्नोई
2022–2026 · 49 मैच · 67 विकेट
3
7.45
10
युजवेंद्र चहल
2016–2023 · 80 मैच · 96 विकेट
2
8.19
10
दीपक चाहर
2023–2025 · 25 मैच · 31 विकेट
2
8.3
10
कुलदीप यादव
2017–2026 · 54 मैच · 95 विकेट
2
6.95
10
मोहम्मद सिराज
2017–2026 · 17 मैच · 17 विकेट
2
7.75
10
आशीष नेहरा
2009–2017 · 27 मैच · 34 विकेट
2
7.73
10
एस श्रीसंत
2006–2008 · 10 मैच · 7 विकेट
2
8.47
गेंदबाज मैच ओवर मेडन रन विकेट BBI औसत Econ
जसप्रीत बुमराह2016–2026 96339.4 12 2214 122 4/16 18.14 6.51
भुवनेश्वर कुमार2012–2022 87298.3 10 2079 90 5/4 23.1 6.96
हरभजन सिंह2006–2016 28102.0 5 633 25 4/12 25.32 6.2
हार्दिक पंड्या2016–2026 138370.5 5 3093 135 4/16 27.13 8.34
अर्शदीप सिंह2022–2026 92321.1 4 2734 138 5/51 19.81 8.51
रवींद्र जडेजा2009–2024 74226.0 4 1612 52 3/15 29.85 7.13
अक्षर पटेल2015–2026 102306.4 4 2322 102 3/9 22.76 7.57
रविचंद्रन अश्विन2010–2022 65242.0 3 1672 72 4/8 23.22 6.9
रवि बिश्नोई2022–2026 49184.4 3 1377 67 4/31 20.55 7.45
युजवेंद्र चहल2016–2023 80279.0 2 2409 96 6/25 25.09 8.19
दीपक चाहर2023–2025 2590.0 2 747 31 6/7 24.09 8.3
कुलदीप यादव2017–2026 54187.5 2 1306 95 5/17 13.74 6.95
मोहम्मद सिराज2017–2026 1762.0 2 481 17 4/17 28.29 7.75
आशीष नेहरा2009–2017 2798.0 2 758 34 6/23 22.29 7.73
एस श्रीसंत2006–2008 1034.0 2 288 7 2/12 41.14 8.47
Primary Team: India · T20I · Ordered by Maidens (Descending) · Econ: हरा <5.5 · नारंगी >5.5
स्रोत: ESPNcricinfo Records · भारत T20I गेंदबाजी आंकड़े
Jansatta InfoGenIE

अर्शदीप-अक्षर ने 4-4 मेडन ओवर किए

अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 4-4 मेडन ओवर किए हैं। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई का नंबर है। दोनों ने 3-3 मेडन किए हैं। युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आशीष नेहरा और एस श्रीसंत ने 2-2 मेडन किए हैं।

अफगानिस्तान से दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन को फ्लाप होने के बाद बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को वापस ला सकती है। दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इस खबर में दी गई है। पूरी खबर पढ़ें