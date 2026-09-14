टी20 इंटरनेशनल में भारत की सफलता में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुमराह ने 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल है। इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं।

आईसीसी के फुल मेंबर टीमों में भी बुमराह 12 मेडन के साथ शीर्ष पर हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी दहाई आंकडे में मेडन ओवर किए हैं। उन्होंने 10 मेडन किए हैं। इन दोनों के अलावा हरभजन सिंह और अर्शदीप सिंह ने 5-5 मेडन किए हैं।

भारत · T20Is मेडन किंग्स T20I में सर्वाधिक मेडन ओवर + सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी — भारतीय गेंदबाज सर्वाधिक मेडन बुमराह (12) सर्वाधिक विकेट पंड्या (135) सर्वश्रेष्ठ Econ 6.51 कुल गेंदबाज 14 मेडन चार्ट विस्तृत आंकड़े सभी शीर्ष 7 निचले 7 1 जसप्रीत बुमराह 12 6.51 2 भुवनेश्वर कुमार 10 6.96 3 हार्दिक पंड्या 5 8.34 3 हरभजन सिंह 5 6.2 5 अर्शदीप सिंह 4 8.51 5 रवींद्र जडेजा 4 7.13 5 अक्षर पटेल 4 7.57 8 रविचंद्रन अश्विन 3 6.9 8 रवि बिश्नोई 3 7.45 10 युजवेंद्र चहल 2 8.19 10 दीपक चाहर 2 8.3 10 कुलदीप यादव 2 6.95 10 मोहम्मद सिराज 2 7.75 10 आशीष नेहरा 2 7.73 10 एस श्रीसंत 2 8.47 गेंदबाज मैच ओवर मेडन रन विकेट BBI औसत Econ जसप्रीत बुमराह 2016–2026 96 339.4 12 2214 122 4/16 18.14 6.51 भुवनेश्वर कुमार 2012–2022 87 298.3 10 2079 90 5/4 23.1 6.96 हरभजन सिंह 2006–2016 28 102.0 5 633 25 4/12 25.32 6.2 हार्दिक पंड्या 2016–2026 138 370.5 5 3093 135 4/16 27.13 8.34 अर्शदीप सिंह 2022–2026 92 321.1 4 2734 138 5/51 19.81 8.51 रवींद्र जडेजा 2009–2024 74 226.0 4 1612 52 3/15 29.85 7.13 अक्षर पटेल 2015–2026 102 306.4 4 2322 102 3/9 22.76 7.57 रविचंद्रन अश्विन 2010–2022 65 242.0 3 1672 72 4/8 23.22 6.9 रवि बिश्नोई 2022–2026 49 184.4 3 1377 67 4/31 20.55 7.45 युजवेंद्र चहल 2016–2023 80 279.0 2 2409 96 6/25 25.09 8.19 दीपक चाहर 2023–2025 25 90.0 2 747 31 6/7 24.09 8.3 कुलदीप यादव 2017–2026 54 187.5 2 1306 95 5/17 13.74 6.95 मोहम्मद सिराज 2017–2026 17 62.0 2 481 17 4/17 28.29 7.75 आशीष नेहरा 2009–2017 27 98.0 2 758 34 6/23 22.29 7.73 एस श्रीसंत 2006–2008 10 34.0 2 288 7 2/12 41.14 8.47 स्रोत: ESPNcricinfo Records · भारत T20I गेंदबाजी आंकड़े Jansatta InfoGenIE

अर्शदीप-अक्षर ने 4-4 मेडन ओवर किए

अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 4-4 मेडन ओवर किए हैं। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई का नंबर है। दोनों ने 3-3 मेडन किए हैं। युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आशीष नेहरा और एस श्रीसंत ने 2-2 मेडन किए हैं।

अफगानिस्तान से दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन को फ्लाप होने के बाद बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को वापस ला सकती है। दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इस खबर में दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।