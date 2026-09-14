टी20 इंटरनेशनल में भारत की सफलता में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुमराह ने 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल है। इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं।
आईसीसी के फुल मेंबर टीमों में भी बुमराह 12 मेडन के साथ शीर्ष पर हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी दहाई आंकडे में मेडन ओवर किए हैं। उन्होंने 10 मेडन किए हैं। इन दोनों के अलावा हरभजन सिंह और अर्शदीप सिंह ने 5-5 मेडन किए हैं।
|गेंदबाज
|मैच
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|BBI
|औसत
|Econ
|जसप्रीत बुमराह2016–2026
|96
|339.4
|12
|2214
|122
|4/16
|18.14
|6.51
|भुवनेश्वर कुमार2012–2022
|87
|298.3
|10
|2079
|90
|5/4
|23.1
|6.96
|हरभजन सिंह2006–2016
|28
|102.0
|5
|633
|25
|4/12
|25.32
|6.2
|हार्दिक पंड्या2016–2026
|138
|370.5
|5
|3093
|135
|4/16
|27.13
|8.34
|अर्शदीप सिंह2022–2026
|92
|321.1
|4
|2734
|138
|5/51
|19.81
|8.51
|रवींद्र जडेजा2009–2024
|74
|226.0
|4
|1612
|52
|3/15
|29.85
|7.13
|अक्षर पटेल2015–2026
|102
|306.4
|4
|2322
|102
|3/9
|22.76
|7.57
|रविचंद्रन अश्विन2010–2022
|65
|242.0
|3
|1672
|72
|4/8
|23.22
|6.9
|रवि बिश्नोई2022–2026
|49
|184.4
|3
|1377
|67
|4/31
|20.55
|7.45
|युजवेंद्र चहल2016–2023
|80
|279.0
|2
|2409
|96
|6/25
|25.09
|8.19
|दीपक चाहर2023–2025
|25
|90.0
|2
|747
|31
|6/7
|24.09
|8.3
|कुलदीप यादव2017–2026
|54
|187.5
|2
|1306
|95
|5/17
|13.74
|6.95
|मोहम्मद सिराज2017–2026
|17
|62.0
|2
|481
|17
|4/17
|28.29
|7.75
|आशीष नेहरा2009–2017
|27
|98.0
|2
|758
|34
|6/23
|22.29
|7.73
|एस श्रीसंत2006–2008
|10
|34.0
|2
|288
|7
|2/12
|41.14
|8.47
अर्शदीप-अक्षर ने 4-4 मेडन ओवर किए
अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 4-4 मेडन ओवर किए हैं। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई का नंबर है। दोनों ने 3-3 मेडन किए हैं। युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आशीष नेहरा और एस श्रीसंत ने 2-2 मेडन किए हैं।
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