टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ तीन मैचौं की वनडे सीरीज खेल रही है। इसके पहले मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम इंडिया के ऊपर इस सीरीज को गंवाने का खतरा बना हुआ है। इन दिनों भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो गेंदबाजी में कोई धार देखने को नहीं मिल रही है।

इसका बड़ा कारण है कि स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे समय से चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वहीं, भुवी की टी20 सीरीज में वापसी हुई थी लेकिन आखिरी मैच में चोट के चलते उन्हें फिर टीम से बाहर होना पड़ा है।

इसी बीच बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इसका कैप्शन लिखते हुए उसने पूछा कि देखिए यह कौन है। दरअसल, इसमें जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन वाली ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है।

कोई बुमराह को टीम इंडिया का सेवियर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि टीम इंडिया को बचाने के लिए बुमराह टीम में आ रहे हैं।इसी बीच कुछ यूजर्स ने वेस्टइंडीज के साथ खेली जाने वाले दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए बुमराह के टीम में होने की बात कही है।

Please tell me that he is going to play the next match…

