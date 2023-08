जसप्रीत बुमराह को लंबे ब्रेक से मिलेगा फायदा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 949 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज का दावा

जसप्रीत बुमराह को कमर के स्ट्रेस फ्रेक्चर से उबरने में लगभग एक साल का समय लग गया।

जसप्रीत बुमराह काफी समय से चोटिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने सोमवार को कहा कि चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के कारण भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को फायदा हो सकता है। वह आईसीसी विश्व कप 2023 से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तरोताजा होकर वापसी करेंगे। बुमराह को कमर के स्ट्रेस फ्रेक्चर से उबरने में लगभग एक साल का समय लग गया। वह भारत की ओर से पिछली बार सितंबर 2022 में हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेले थे। यह 29 वर्षीय तेज गेंदबाज अब इस महीने आयरलैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय की श्रृंखला में भारत की अगुआई करने की तैयारी कर रहा है। मैकग्रा ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन के दौरे के दौरान मीडिया से कहा, ‘‘यह इस पर निर्भर करता है कि चोट कैसी है और उनकी क्या अपेक्षा है। मुझे लगता है कि वह ठीक होंगे क्योंकि वह स्तरीय गेंदबाज हैं। ब्रेक से उन्हें मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तेज गेंदबाजों को ब्रेक और समय की जरूरत होती है, जिससे कि शरीर की ताकत वापस आ सके। यह इस पर निर्भर करता है कि उसने मैदान पर क्या काम किया है, कमर कैसी है और क्या उन्होंने अपने एक्शन के साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि वह पहले भी इस स्थिति का सामना कर चुके है और इससे उबरे हैं।’’ पहले की तरह प्रदर्शन करेंगे बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 949 विकेट चटकाने वाले न्यू साउथ वेल्स के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि बुमराह जब शीर्ष स्तर के क्रिकेट में वापसी करेंगे तो वह उन पर नजर रखेंगे। मैकग्रा ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है, इसलिए समय ही बताएगा। केवल वही बता सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। इसलिए मैं उत्सुकता के साथ उन पर नजर रखूंगा, जिससे कि वह उस स्तर पर पहुंच सके जहां पर थे।वह जो प्रयास और ऊर्जा लगते हैं, उसका शरीर पर असर पड़ता है। अगर वह मैदान पर पर्याप्त प्रयास करते हैं तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि वह पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर सकते।’’ बुमराह के पास अनुभव मैकग्रा ने कहा कि बुमराह के अनुभव और स्तर को देखते हुए वह वापसी करने पर पुराना जज्बा और गति हासिल करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘उनके पास पर्याप्त अनुभव है। विश्व कप से पहले उनके पास खुद को परखने के लिए पर्याप्त मैच हैं। खेल से 11 महीने बाहर रहना लंबा समय है, उम्मीद करता हूं कि उन्हें वापसी के लिए कुछ ही मैच लगेंगे।’’ Also Read इशान किशन को टी20 में और कितना मौका मिलेगा? 13 महीने से नहीं जड़ा अर्धशतक,पिछली 16 पारियों में दो बार ही बना पाए 30 से अधिक रन भारत के पास शानदार गेंदबाजी इकाई सीमित ओवरों में भारत की डेथ ओवरों में गेंदबाजी पिछले कुछ समय से काफी लचर रही है, लेकिन मैकग्रा ने कहा कि हर टीम को समान चुनौती का समना करना पड़ रहा है। हालांकि, मैकग्रा ने कहा कि भारत के पास बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की अगुआई में शानदार तेज गेंदबाजी इकाई है। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने लंबे समय तक शानदार काम किया है। शमी अपने खेल को जानते हैं। उनके पास अच्छी गति है और वह गेंद को दोनों तरफ मूव करा सकते हैं। जहां तक ​​बुमराह की बात है तो जाहिर तौर पर उसका रिकॉर्ड शानदार है। सिराज ने पदार्पण के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है। मैं निश्चित रूप से उन्हें दुनिया में स्तरीय (तेज) गेंदबाजी आक्रमण के रूप में आंकता हूं।’’

