ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पिकं बॉल प्रैक्टिस टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने बल्लेबाजी और अपने व्यवहार दोनों से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल छू लिया। दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अभ्यास मैच के पहले दिन जसप्रीत बुमराह का एक शॉट गेंदबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन के सिर में लग गया। ग्रीन को इतनी जोर से गेंद लगी कि वह पिच पर ही गिर पड़े।

यह देखते नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े मोहम्मद सिराज ने सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन किया। वह एक भी पल गंवाए बिना कैमरन ग्रीन की ओर दौड़े। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्रिकेट फैंस मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी उनकी तारीफ की है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडर से मैच के दौरान एक तस्वीर पोस्ट की है।

इस तस्वीर में कैमरन ग्रीन पंजों के बल बैठे हुए हैं। मोहम्मद सिराज उनका दायां कंधा पकड़े हुए हैं। बीसीसीआई ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘कैमरन ग्रीन के गिरते ही नॉन-स्ट्राइकर बैट्समैन मोहम्मद सिराज तुरंत ही उनकी ओर भागे। जसप्रीत बुमराह का स्टेट ड्राइव कैमरन ग्रीन के सिर में लगा था।’ उसने अपनी पोस्ट को #SpiritofCricket पर टैग भी किया।

Non-striker batsman Mohd Siraj quickly rushed to check on Cameron Green, who got hit on the head by a Jasprit Bumrah straight drive.

How is this for sportsmanship? Green cops one in the face, Siraj goes straight to check on him. #AUSAvIND #AUSAvINDA pic.twitter.com/ivPYyFF4qa

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) December 11, 2020