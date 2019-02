क्रिकेट जगत के मौजूदा समय में अगर सबसे बेस्ट गेंदबाजों की बात की जाए तो टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह का नाम शायद उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर इस युवा गेंदबाज ने पिछले कुछ समय में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। विरोधी टीम और दुनिया के कई बल्लेबाज तो इस गेंदबाज का लोहा मानते ही हैं लेकिन दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली ने भी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कहा था कि अगर बुमराह मेरे सामने हों तो इन पिचों पर मुझे भी खासा दिक्कतें झेलने पड़ेंगी। ऐसे में इन दिनों जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कप्तान कोहली को चैलेंज करते दिख रहे हैं।

दरअसल, 23 मार्च से आईपीएल सीजन-12 का रोमांच शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी टीमों ने इस महामुकाबले को लेकर कमर कस ली है। वहीं, बुमराह की बात करें तो वो मुंबई इंडियंस से खेलते नजर आएंगे तो विराट कोहली आरसीबी के कप्तान हैं। ऐसे में बुमराह ने कप्तान कोहली को मजाकिया अंदाज में एक चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व का नंबर एक गेंदबाज नहीं, अभी तो नंबर वन बल्लेबाज का स्टंप उखाड़ना बाकी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आ रहा हूं चीकू भइया और इस बार तो आप मेरी टीम में भी नहीं रहोगे। बता दें कि इससे पहले पंत ने भी एमएस धोनी को चैलेंज दिया था।

Steps to become the world’s best bowler:

1. Game dikhao

2. Bowl @imVkohli out

have been fired by @Jaspritbumrah93! Watch the two stars face off in the VIVO @IPL, March 23 onwards on Star Sports. #VIVOIPL pic.twitter.com/c3tOm19Sel

