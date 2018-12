भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के मैदान पर खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार मैच दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले से पहले ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां कि पिच सामान्य तौर पर काफी तेज और उछाल भरी है। इसका मुजायरा इस मुकाबले में कई दफा देखने को भी मिला। वहीं जब खेल के तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसका अंदाजा किसी भी खिलाड़ी को नहीं था। इसके साथ ही एक बेहतरीन खेल भावना का भी दृश्य देखने को मिला।

दरअसल इस मुकाबले की ऑस्ट्रेलिया को 43 रनों की बढ़त मिली थी जिसके बाद दूसरी पारी का आगाज करने के लिए हैरिस और फिंच मैदान में पहुंचे थे। वहीं गेंदबाजी की कमान इशांत शर्मा और बुमराह के हाथों में थी। इस मुकाबले के 8वें ओवर में बुमराह ने एक बाउंसर फेंकी जो सीधे जाकर हैरिस के हेलमेट के ऊपरी हिस्से से जाकर टकराई और वो जमीन पर गिर गए। बुमराह की ये गेंद 142 के स्पीड से थी। वहीं इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने उनका हालचाल जाना लेकिन गनीमत रही कि इस गेंद से हैरिस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं इसके थोड़ी देर बाद फिंच को अंगुली में चोट भी लग गई जिसके चलते वो रिटायर हर्ट हो गए।

Marcus Harris was quickly back up on his feet after copping this.

He's been given the all clear to continue batting: https://t.co/mzWOwn19la #AUSvIND pic.twitter.com/jyy3McHD1P

