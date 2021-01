भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज 5 फरवरी से खेली जानी है। टीम इंडिया इसके लिए चेन्नई पहुंच चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें जसप्रीत बुमराह अभ्यास के दौरान गेंदबाजी कर रहे हैं। रोचक बात है कि वे अपने एक्शन में नहीं बल्कि पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले की नकल कर रहे हैं। दिग्गज स्पिनर को भी यह वीडियो काफी पसंद आया और उन्हें इसे रीट्वीट भी किया।

बीसीसीआई ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘‘हमने जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर और तेज बाउंसर देखी। यहां हम पेश कर रहे हैं तेज गेंदबाज का अनोखा रूप। जसप्रीत बुमराह महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले के एक्शन की नकल उतार रहे हैं और उन्होंने इसे शानदार तरीके से किया।’’ कुंबले ने वीडियो देखकर बुमराह की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, ‘‘वेल डन बूम, एक्शन काफी नजदीक था। आप अगले जनरेशन के फास्ट बॉलर्स के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। आगे की सीरीज के लिए शुभकामनाएं।’’

Well done Boom. Pretty close . You are an inspiration to the next generation of young fast bowlers who are imitating your style. Best wishes for the upcoming series.

— Anil Kumble (@anilkumble1074) January 31, 2021