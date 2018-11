भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज का आगाज 21 नवंबर से होने जा रहा है। इस दौरे पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट में मुकाबले खेलने हैं। इसको लेकर दोनों ही टीमें जमकर अभ्यास सत्र में पसीना बहा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए जीत की लय में वापस आने के लिहाज से ये सीरीज बेहद अहम है तो वहीं दूसरी तरफ भारत विदेशी पिच पर जीत और आगामी विश्वकप को ध्यान में रखते हुए इस मुकाबले को बेहद मान रही है। विराट सेना में शीर्षक्रम की बल्लेबाजी तो शानदार लय में है लेकिन मध्यक्रम और निचले क्रम की बल्लेबाजी को सुधारना इस टीम की प्राथमिकता है जिसकी एक झलक अभ्यास सत्र के दौरान देखने को मिली जहां जसप्रीत बुमराह लंबे-लंबे शार्ट्स मैदान में मारते देखे गए।

विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तो इस वक्त शानदार लय में है जिसको बरकरार रखने के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए भी काफी मेहनत कर रहे हैं। उनके इस अभ्यास मैच के दौरान लगाए गए वीडियो को बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर किया है।

That moment at the nets when @Jaspritbumrah93 went Hammer and Tongs #TeamIndia pic.twitter.com/mWLIlGYHby

— BCCI (@BCCI) November 19, 2018