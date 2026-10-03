एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच में शनिवार (3 अक्टूबर) को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रचा। वह भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए। बुमराह से पहले पांच भारतीय खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन इनमें 3 बल्लेबाज और 2 ऑलराउडंर शामिल हैं।

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने खेला है। उन्होंने 159 मैच खेले हैं। हार्दिक पंड्या 138 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली 125 मैचों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव 113 मैचों के साथ चौथे नंबर पर हैं। अक्षर पटेल 107 मैचों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

संजू ने राहुल की बराबरी की

इसके बाद जसप्रीत बुमराह का नाम है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 98, अर्शदीप सिंह 94, भुवनेश्वर कुमार 87 और युजवेंद्र चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। शिवम दुबे ने 79, सुरेश रैना ने 78, ऋषभ पंत ने 76, रविंद्र जडेजा ने 74, केएल राहुल और संजू सैमसन ने 72-72 मैच खेले हैं।

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीसमयमैचरनसर्वोच्च स्कोरऔसत100विकेटवेस्टऔसत5 विकेट
रोहित शर्मा2007-20241594231121*32.05511/221130
हार्दिक पंड्या2016-2026138228871*28.2401144/1627.130
विराट कोहली2010-20241254188122*48.69141/13510
सूर्यकुमार यादव2021-2026113327211736.35422/52.50
अक्षर पटेल2015-20261077636516.5801073/922.180
जसप्रीत बुमराह2016-2026100127201264/1517.950
एमएस धोनी2006-20199816175637.6000
अर्शदीप सिंह2022-202694103126.0501405/5119.771
भुवनेश्वर कुमार2012-20228767168.370905/423.12
युजवेंद्र चहल2016-20238063*30966/2525.091
शिवम दुबे2019-20267911446628.60383/426.920
सुरेश रैना2006-201878160510129.181132/6340
ऋषभ पंत2017-202476120965*23.25000
रविंद्र जडेजा2009-20247451546*21.450543/1529.850
केएल राहुल2016-2022722265110*37.75200
संजू सैमसन2015-202672156711126.55300

अभिषेक शर्मा का तूफान

अभिषेक शर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 28 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ा। वहीं युवराज सिंह की बराबरी भी की। पूरी खबर पढ़ें