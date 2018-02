जिम में पसीना बहाते नजर आए जसप्रीत बुमराह, तस्वीर पर यूजर का कमेंट- भाई बस नोबॉल मत फेंकना

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में हैं। बुमराह ने हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में बुमराह जिम हार्ड वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वह वजन उठाकर जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बुमराह ने यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस वीडियो को ट्विटर यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं।

जसप्रीत बुमराह ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि, ‘बिना पसीना बहाए कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता।’ जिम में वर्क आउट कर पसीना बहाने वाली बुमराह की इस वीडियो पर ट्विटर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने बुमराह की फिटनेस की तारीफ करते हुए मेजबान टीम साउथ अफ्रिका के साथ होने वाले 5वें वनडे मैच के लिए शुभकामनाए दीं तो वहीं दूसरे कमेंट में लिखा कि, भाई बस ध्यान रखना गेंदबाजी के वक्त तुम्हारा पैर आगे ना निकल जाए। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया कि भाई नोबॉल नहीं मत डालना बस।

Bumrah great fitness training……

All the best for tomorrow’s match.

Make a series winning performance.

Make boom boom at port elizaberth. — Nikhil kumar (@Nikhilk73505556) February 12, 2018

Bro…looks like u r skipping the leg day @Jaspritbumrah93 — abhi (@kr_abh) February 12, 2018

Bhai no bowl nhi dalna bas — Ravindra Singh (@IMFARTYAL) February 12, 2018

आपको बता दें कि बुमराह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उनके द्वारा शेयर की गई एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। फोटो में बुमराह अपनी फिट बॉडी दिखाते हुए शर्टलेस नजर आए थे। फोटो शेयर करते हुए बुमराह ने कहा था, ‘खुद को लगातार बेहतर बनाने में समर्पण और कड़ी मेहनत लगती है।’

