भारत की शूटिंग स्टार मनु भाकर के लिए 12 जून 2026 (शुक्रवार) का दिन एक बड़े सदमे जैसा रहा। उनके कोच, गुरु और सबसे बड़े मार्गदर्शक दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर मनु भाकर टूट गई हैं। इसकी जानकारी उनकी मां ने दी है। अन्य रिपोर्ट की मानें तो मनु को जब यह खबर पता चला ती बीच में ही उन्होंने अपना इवेंट रोक दिया और पिस्टल उनके हाथ से छूट गई।

मनु भाकर की मां ने शुक्रवार को जसपाल राणा के निधन के बाद कहा कि मनु अभी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं। जसपाल राणा के निधन की खबर शुक्रवार को सामने आई। महज 49 साल की उम्र में दिल संबंधी बीमारियों के चलते उनका निधन हुआ। राणा खुद एक दिग्गज शूटर के अलावा स्टार कोच भी रहे हैं।

देहरादून पहुंचेगा जसपाल राणा का पार्थिव शरीर

जसपाल राणा ने मनु भाकर को अपने मार्गदर्शन में 2024 पेरिस ओलंपिक में ट्रेन किया था और भारत के नाम मनु के शानदार प्रदर्शन से दो ब्रॉन्ज मेडल हुए थे। राणा का पार्थिव शरीर उनके देहरादून स्थित घर पर लाया जाएगा। यहां परिजन और सभी एथलीट्स उनके आखिरी दर्शन कर पाएंगे। मनु भाकर की मां सुमेधा ने बताया,”इस खबर के बाद मनु कुछ बोल नहीं पा रही है और बोलने की स्थिति में नहीं है।”

मनु भाकर भी इस वक्त देहरादून में ट्रेनिंग कैम्प में हिस्सा ले रही हैं और उनकी मां भी साथ मौजूद हैं। मां सुमेधा ने आगे बताया,”हम दोनों देहरादून में हैं। मनु ने अभी ही वर्ल्ड कप के ट्रायल्स पूरे किए हैं और नेशनल कैम्प भी यहीं आयोजित होगा। सर (जसपाल राणा) के पार्थिव शरीर को भी उत्तराखंड में उनकी जन्मभूमि पर लाया जाएगा।”

उन्होंने यह भी बताया,”हम इस खबर को सुनने के बाद दिल्ली जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमें फिर देहरादून में ही रुकने को कहा गया। पार्थिव शरीर को जल्द यहीं (देहरादून में) लाया जाएगा और मनु भी वहां पहुंचेगी। सर की बॉडी को देहरादून स्थित शूटिंग रेंज में रखा जाएगा।”

Jaspal Rana Death: दिग्गज शूटर और मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन, देश के लिए जीते थे कई मेडल

भारत के मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। वह अस्पताल में भर्ती थे। जसपाल राणा महिला शूटर मनु भाकर के कोच भी थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

