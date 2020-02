पाकिस्तान में खेली जा रही पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस लीग में कई विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद इस सीजन भी सामने आया जब वहाब रियाज और जेसन रॉय मैच के दौरान ही मैदान पर भिड़ गए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने तेज गेंदबाज वहाब रियाज पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और दोनों आपस में भिड़ गए जिससे पीएसएल में यह नया विवाद खड़ा हो गया है।

इस बाबत क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने पुष्टि की कि दोनों खिलाड़ियों के बीच इस लीग के शुरूआती दिन मैच के दौरान भिड़त हुई थी। रॉय क्वेटा ग्लैडिएटर्स में हैं और बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हैं। यह घटना ग्लैडिएटर्स की पारी के 17वें ओवर में हुई।

खबरों की मानें तो रॉय ने वहाब से पूछा कि रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिये उसने गेंद को ठीक कर लिया है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और फिर बहस होने लगी जिसके बाद सरफराज ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली।

Wahab Riaz Again Showed Bad Behavior. This time to his Guest Jason Roy. This Isn’t Good for Cricket. Main ne aj tak kisi par lanat nahin bhaji but today lanat @#WahabRiaz. You show your family background today….#PSL2020 #IUvsMS pic.twitter.com/ULIS45Ft8G

