वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में हार के कगार पर है। उसने मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद दूसरी पारी में 6 विकेट पर 244 रन बना लिए हैं। टीम फॉलोऑन खेल रही है। वह न्यूजीलैंड से अभी भी 85 रन पीछे है। ऐसे में मैच के चौथे दिन उसे पहले 85 रन को पार करना होगा और उसके बाद कम से कम 200 रनों की बढ़त हासिल करनी होगी। कप्तान जेसन होल्डर 60 और विकेट कीपर जोशुआ डी सिल्वा 25 रन बनाकर नाबाद हैं।

वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 124 रन के आगे खेलना शुरू किया। टीम 131 रनों पर सिमट गई। उसके लिए पहली पारी में जर्मेन ब्लैकवुड ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी और कायेल जेमिसन ने 5-5 विकेट लिए। किवी टीम को पहली पारी में 329 रनों की बढ़त हासिल हुई। उसने वेस्टइंडीज के फॉलोऑन दिया। दूसरी पारी में भी विंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 41 रन पर उसके दो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। क्रेग ब्रैथवेट 24 रन और डैरेन ब्रावो 4 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने।

