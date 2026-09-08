जापान ने भारत के खिलाफ 22 सितंबर को एक टी20 मैच के लिए टीम का ऐलान मंगलवार (8 सितंबर) को कर दिया। देश के सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग को कप्तान बनाया गया है। उन्होंने 55 मैच की 54 पारियों में 38.18 के औसत और 139.41 के स्ट्राइक रेट से 1871 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। टीम में अनुभवी खिलाड़ी इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लान सुजुकी मैकॉम्ब को भी जगह दी गई है।

यह मैच सुजुकी कप के बैनर तले खेला जाएगा और भारत-जापान कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह के मौके पर होगा। आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा,’एशियन गेम्स की तैयारियों के मद्देनजर टीम ने उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है जो आईसीसी के नियमों के तहत टी20 इंटरनेशनल खेलने के पात्र हैं, लेकिन एशियन गेम्स के नियमों के तहत अयोग्य हैं।’

जापान टी20 रैंकिंग में 41वें नंबर पर

एशियन गेम्स 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। पुरुषों का क्रिकेट कॉम्पिटिशन 24 सितंबर से शुरू होगा। नंबर 1 रैंक वाली भारतीय टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, जबकि जापान टी20 रैंकिंग में 41वें नंबर पर है। 15 सदस्यों वाली जापानी टीम में विकेटकीपर वतारू मियाउची और लेग स्पिनर माकोतो तानियामा भी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी शेन वॉर्न से प्रेरित हैं। वह जापान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नए स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर जेक कुसुदा-नैर्न को भी उनके घरेलू प्रदर्शन के आधार पर मीडियम पेसर सुयोशी तकाडा के साथ टीम में शामिल किया गया है।

जापान की टीम

केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कडोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा-नैर्न, वतारू मियाउची (विकेट कीपर), रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेट कीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, त्सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलन यामामोटो-लेक।