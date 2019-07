भारतीय शटलर साईं प्रणीत ने मंगलवार को जापान ओपन बैडमिंटन के पहले दौर में उलटफेर किया। उन्होंने दुनिया के 10वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के केंटा निशिमोटा को सीधे गेमों 21-17, 21-13 से हराया। टोक्यो में चल रहे 7.5 लाख डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर (प्री-क्वार्टर फाइनल) में अब उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 15 कांटा सुनेयामा से होगा। सुनेयामा भी जापानी शटलर हैं। हाल ही में खत्म हुए इंडोनेशिया में प्रणीत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उस टूर्नामेंट के राउंड 32 में वे हॉन्गकॉन्ग के वोंग विंग की विंसेंट के खिलाफ 15-21, 21-13, 10-21 से हार गए थे।

प्रणीत और निशिमोटा के बीच यह तीसरा मुकाबला था। इससे पहले दोनों के बीच अक्टूबर 2017 में फ्रेंच ओपन में भिड़ंत हुई थी। तब निशिमोटा ने प्रणीत को 21-13, 21-17 से हरा दिया था। उसी साल मार्च में इंडिया ओपन में प्रणीत ने निशिमोटा के खिलाफ 16-21, 21-12, 21-19 से जीत हासिल कर सनसनी फैलाई थी। हालांकि, तब प्रणीत को घरेलू माहौल और परिस्थितियों का भी लाभ मिला था। लेकिन इस बार प्रणीत ने निशिमोटा को उनके घर में मात दी है।

जापान के सुनेयामा भी उलटफेर कर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने मौजूदा ओलिंपिक चैंपियन चीन के चेन लॉन्ग के खिलाफ 21-14, 21-17 से जीत हासिल की। लॉन्ग की मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग 4 है, जबकि सुनेयामा 15वें नंबर के शटलर हैं। सुनेयामा और लॉन्ग के बीच यह दूसरा मुकाबला था। इससे पहले इसी साल अप्रैल में दोनों के बीच एशिया चैंपियनशिप में भिड़ंत हुई थी। तब सुनेयामा को लॉन्ग के खिलाफ 19-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा था।

इस टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और सात्विकसाईंराज रंकीरेड्डी भी दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। भारतीय जोड़ी ने जर्मनी की लिंडा एफ्लर और मार्विन सीडेल की चुनौती महज 33 मिनट में खत्म कर दी। पोनप्पा-रंकीरेड्डी ने एफ्लर-सीडेल के खिलाफ 21-14, 21-19 से जीत हासिल की। हालांकि, पुरुष युगल में भारतीयों को निराशा हाथ लगी। मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी को मलेशिया के गोह सेज फेई और नूरजुद्दीन के खिलाफ 12-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा।

#JapanOpenSuper750

Exceptional play by @saiprneeth92, displaces higher-ranked (World No 10) Kenta Nishimoto of 2⃣1⃣-1⃣7⃣; 2⃣1⃣-1⃣3⃣ to reach the second round.

Keep Rising!#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/QuTJonjdbs

— BAI Media (@BAI_Media) July 23, 2019