Japan Open 2023: लक्ष्य सेन लगातार तीसरे सेमीफाइनल में, ओलंपिक चैंपियन ने रोका सात्विक-चिराग का विजयी रथ

युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन कनाडा ओपन और अमेरिका ओपन के बाद लगातार तीसरे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।

लक्ष्य सेन ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई (फोटो साभार-ANI)

भारत के लक्ष्य सेन ने अपना प्रभावी प्रदर्शन जारी रखते हुए जापान के कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व चैम्पियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी सेन ने 33वीं रैंकिंग वाले वातानाबे को 21-15, 21-19 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन लगातार तीसरे सेमीफाइनल में पहुंचें सेन कनाडा और अमेरिका के बाद लगातार तीसरे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अलमोड़ा के 21 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल चैम्पियन सेन का सामना इंडोनेशिया के पांचवीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी या तीसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुंलावुत विदितसर्न से होगा। 21 वर्ष के सेन ने जापान के केंटा सुनेयामा को 21-14, 21-16 से हराया। सेन को मिली आसान जीत कनाडा ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट जीतने वाले सेन ने 5-3 की बढत से आगाज किया और ब्रेक तक यह बढत 11-7 की कर ली। उन्हें जापानी विरोधी का सामना करन में दिक्कत नहीं आई और पहला गेम क्रॉसकोर्ट पर दो शानदार रिटर्न के साथ उन्होंने अपने नाम किया। दूसरे गेम में वातानाबे ने वापसी की कोशिश की लेकिन सेन ने लय नहीं छोड़ी । एक समय स्कोर 18-17 था लेकिन दो रिटर्न के साथ सेन ने एक मैच प्वाइंट बना लिया। इसके बाद बैकलाइन पर शानदार रिटर्न के साथ जीत दर्ज की। सात्विक-चिराग ओलंपिक चैंपियन से हारे फॉर्म में चल रही सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को ओलंपिक चैम्पियन चीनी ताइपै के ली यांग और वांग चि लान ने 21-15, 23-25, 21-16 से मात दी। इस सत्र में सात्विक और चिराग ने कोरिया ओपन सुपर 500, स्विस ओपन सुपर 300 और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 खिताब जीते हैं। उनके पास इस बार लगातार तीसरा टाइटल जीतने का मौका था। Also Read चीन की नापाक चाल पर भड़का भारत, बीजिंग ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को दिया था नत्थी वीजा, केंद्र नहीं भेजेंगे वुशू की टीम

