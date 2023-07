Japan Open 2023: लक्ष्य सेन के हाथ से निकला खिताब जीतने का मौका, सेमीफाइनल में खत्म हुई भारतीय चुनौती

अल्मोड़ा के रहने वाले 21 वर्षीय लक्ष्य सेन के बाहर होने से भारत की जापान ओपन में चुनौती भी समाप्त हो गई।

लक्ष्य सेन के हाथ से निकला जापान ओपन जीतने का मौका (फोटो-Lakshya Sen Instagram)

भारत के लक्ष्य सेन शनिवार को इंडोनेशिया के पांचवीं वरीयता प्राप्त जॉनाथन क्रिस्टी से सेमीफाइनल में तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में हार कर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता और विश्व में 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य विश्व में नौवें नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टी से 15-21 21-13 16-21 से हार गए। यह मैच एक घंटे और छह मिनट तक चला। अल्मोड़ा के रहने वाले 21 वर्षीय सेन के बाहर होने से भारत की जापान ओपन में चुनौती भी समाप्त हो गई। सेन ने इस महीने के शुरू में कनाडा ओपन सुपर 500 का खिताब जीता था। पहले गेम रहा था लक्ष्य सेन के नाम इन दोनों खिलाड़ियों ने इस रोमांचक मुकाबले में अपने कौशल का खुलकर प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया के खिलाड़ी ने हालांकि शुरू में गलतियां की जिनका फायदा उठाकर सेन ने 7-4 से बढ़त हासिल कर ली। भारत के खिलाड़ी ने इसके बाद कुछ गलतियां की जिससे क्रिस्टी ने स्कोर बराबर कर दिया। सेन ने दो करारे स्मैश लगाकर इंटरवल तक दो अंक की बढ़त हासिल कर ली। सेन की रणनीति नहीं कर पाई काम सेन ने कुछ शानदार स्मैश और ड्रॉप शॉट के दम पर दूसरे गेम में इंटरवल तक 11-5 की मजबूत बढ़त बना ली थी। उन्होंने इसके बाद भी अच्छा खेल दिखाया तथा सात गेम प्वाइंट हासिल किए। क्रिस्टी का शॉट बाहर जाने से उन्होंने यह गेम जीत कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला लेकिन वह क्रिस्टी थे जिन्होंने खेल पर नियंत्रण रखा और 9-6 से शुरुआती बढ़त बनाई। इंडोनेशिया का खिलाड़ी दो शानदार रिटर्न के दम पर इंटरवल तक चार अंक आगे था।क्रिस्टी ने सटीक स्मैश से स्कोर 19-15 किया तथा इसके बाद पांच मैच प्वाइंट हासिल किए। सेन ने एक मैच प्वाइंट बचाया लेकिन इसके बाद उनका शॉट नेट पर टकरा गया जिससे क्रिस्टी फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। सात्विक-चिराग की जोड़ी को मिली हार फॉर्म में चल रही सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ओलंपिक चैम्पियन चीनी ताइपै के ली यांग और वांग चि लान ने 21 – 15, 23 – 25, 21 – 16 से मात दी । इसके साथ ही उनका लगातार 12 मैच का विजय अभियान भी खत्म हो गया। इस जोड़ी के पास लगातार तीसरा टाइटल जीतने का मौका था। दुनिया के दसवें नंबर के खिला़ड़ी प्रणय को दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने 19-21, 21-18, 21-8 से हराया। Also Read Asian Hockey Championship: पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने के लिए मिली हरी झंडी, वीजा को लेकर अभी साफ नहीं है स्थिति

