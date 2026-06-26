आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ ही भारतीय टी20 क्रिकेट में श्रेयस अय्यर युग का आरंभ हो जाएगा। सूर्यकुमार यादव ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया था और इसके बाद इस बात की संभावना तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान बनाए जाएंगे क्योंकि वो भारतीय टी20 सेटअप से बिल्कुल ही दूर थे। माना जा रहा था कि श्रेयस कप्तानी के लिए विकल्प हो सकते हैं और उनके साथ दो-तीन नाम और इस होड़ में थे, लेकिन आखिर में श्रेयस ने बाजी मारी और भारतीय टी20 टीम के कप्तान बने।

श्रेयस पर धोनी, रोहित, सूर्या की सफलता को आगे ले जाने का दवाब

श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कप्तान ऐसे ही थाली में परोस नहीं दी गई बल्कि उन्होंने इस पद को हासिल करने के लिए खुद को साबित किया। साल दर साल उन्होंने टी20 प्रारूप में अपनी कप्तानी के जरिए वो सब कुछ हासिल किया जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सपना होता है और फिर भारतीय चयनकर्ताओं ने आखिरकार उन्हें टी20 टीम की कमान थमा दी। श्रेयस पर अब बड़ा दवाब है क्योंकि उन्हें एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे कप्तानों की लीगेसी को और आगे लेकर जाना है और उनमें ये क्षमता भी है।

श्रेयस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया और फिर उनकी जगह कप्तान बने सूर्यकुमार यादव ने भी कमाल कर दिया और टीम इंडिया चैंपियन बनी और अब बारी श्रेयस की है। श्रेयस को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी अगले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए भी दी गई है और बीसीसीआई भी चाहती होगी कि भारत टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने की हैट्रिक लगाए। वैसे भी श्रेयस जैसे कप्तान से इस तरह की उम्मीद करना सही होगा क्योंकि आईपीएल में उन्होंने खुद को कप्तान के तौर पर साबित किया है।

मैदान पर बिखरते नहीं हैं श्रेयस

श्रेयस ने कप्तान के तौर पर सफलता का स्वाद चखा है और उन्हें पता है कि टीम को किस तरह से आगे ले जाना होता है। श्रेयस ने आईपीएल में तीन टीमों के लिए यानी दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी की है और इन तीनों टीमों का प्रदर्शन उनकी कप्तानी में और निखरकर सामने आया था। दिल्ली और पंजाब तो आईपीएल में फाइनल तक पहुंची, लेकिन केकेआर को तो उन्होंने विनर भी बना दिया। श्रेयस बतौर कप्तान मैदान पर बिल्कुल उसी तरह से शांत नजर आते हैं जैसे कि धोनी, रोहित या फिर सूर्या नजर आते थे। यानी दवाब में श्रेयस बिखरना नहीं जानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है।

व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं हावी होने देते कप्तानी का दवाब

कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है तो वो दवाब में उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर असर पड़ता है। सूर्यकुमार यादव के साथ भी यही हुआ कि कप्तान बनने के बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आती चली गई और आखिरकार वो ना सिर्फ कप्तानी से हटाए गए बल्कि टीम इंडिया में भी अपनी जगह गंवा बैठे। श्रेयस के साथ ऐसा नहीं है, वो कप्तानी करने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से फोकस रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो टीम के लिए मैच विनर की तरह से काम करें और ऐसा देखने में भी आया है।

खिलाड़ियों के कप्तान हैं श्रेयस

बहरहाल भारतीय टी20 टीम की कमान बिल्कुल सही इंसान के हाथों में है जो जानता है कि हमें अपने खिलाड़ियों से किस तरह से अपना बेस्ट निकलवाना है। श्रेयस के पास खेलने का लंबा अनुभव है और वो अपने इस अनुभव का लाभ टीम इंडिया को पहुंचाएंगे साथ ही साथ उनके अनुभव का फायदा युवा खिलाड़ियों को भी मिलेगा जो भारतीय टी20 टीम में मौजूद हैं। श्रेयस जिस तरह से अपने खिलाड़ियों के साथ लेकर चलते हैं उससे टीम इंडिया आने वाले वक्त में शानदार प्रदर्शन करेगी और इसमें शायद ही कोई संदेह है।

Womens T20 World Cup: भारत पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये है गणित

भारत ने भले ही चौथे लीग मैच में बांग्लादेश को हरा दिया हो और 6 अंक के साथ ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इस टीम पर अभी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित अब कुछ ऐसा है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)