आईपीएल 2026 के 57 मुकाबले हो चुके हैं और प्लेऑफ की रेस रोचक भी रोचक हो चुकी है। उसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स जिसके लिए प्लेऑफ का समीकरण काफी दिलचस्प है उसे बड़ा झटका लगा है। टीम शुरू से ही इंजरी की समस्याओं से जूझ रही है। अब सीजन के अहम मोड़ पर टीम के धाकड़ खिलाड़ी जेमी ओवरटन जांघ में चोट के कारण अपने देश लौट गए हैं। ओवरटन ने इस सीजन चेन्नई के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
जेमी ओवरटन ने सीजन के 10 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 136 रन बनाए और 14 विकेट झटके हैं। ऐसे में जब प्लेऑफ के टिकट के लिए उठापटक जारी है, उस समय ओवरटन का टीम से बाहर होना, पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इससे पहले टीम खलील अहमद को भी बीच सीजन इंजरी के कारण गंवा चुकी हैं और इन फॉर्म युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे भी टीम से बाहर हुए थे।
फ्रेंचाइजी ने दी पूरी जानकारी
चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा,”ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जेमी ओवरटन के बाएं पैर की जांघ में चोट है और वह इसके आगे के इलाज के लिए यूके लौटेंगे।” इस पोस्ट में फ्रेंचाइजी ने ओवरटन की फोटो शेयर की और लिखा ‘Recover. Rise’। कुछ ही घंटों पहले फ्रेंचाइजी ने चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह Macneil Noronha को 30 लाख रुपये के प्राइस में जोड़ा था।
ओवरटन ने इस सीजन सीएसके के लिए गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया था। उन्होंने पिछले पांच मैचों में 6 विकेट झटके हैं। वहीं बल्ले से भी कई मौकों पर उन्होंने उपयोगी रन बनाए हैं। ऐसे में अब फ्रेंचाइजी ओवरटन के बिना किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, यह देखने वाली बात होगी।
सीएसके के लिए प्लेऑफ का समीकरण
चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 6 में उन्हें जीत मिली है और पांच में हार का सामना करना पड़ा है। सीएसके के अभी 12 अंक हैं। उसके अगले तीन मैच क्रमश: लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस से होगा। अगर सीएसके को अपनी प्लेऑफ में बिना किसी खतरे के जगह पक्की करनी है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे। वरना तीन में से दो मैच जीतने पर उसे नेट रनरेट और अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा।
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आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार 13 मई की रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अपनी सीजन की 8वीं जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन गई। विराट कोहली ने 105 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर