पुलिस ने रविवार रात दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। इसके विरोध में सोमवार को देश में भर विरोध प्रदर्शन हुए। जामिया की लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले दागने और अधिकारियों की मंजूरी के बिना विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के मामले की जांच की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए।

जामिया विश्वविद्यालय में कार्रवाई के विरोध में रविवार रात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पुलिस की छात्रों के साथ झड़प हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज के सदस्यों) ने भी नागरिकता संशोधित अधिनियम का विरोध करने पर जामिया और एएमयू में छात्रों के खिलाफ पुलिस की ‘हिंसक’ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

क्रिकेटर इरफान पठान और टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा समेत कुछ गिने चुने पूर्व क्रिकेटरों ने ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। शायद यही वजह है कि देश के विभिन्न मुद्दों पर अक्सर बोलने वाली खेल बिरादरी की चुप्पी सोशल मीडिया यूजर्स यानी नेटिजंस (Netizens) को रास नहीं आ रही है।

आकाश चोपड़ा ने लिखा, ‘देश भर के शैक्षिक संस्थानों से आ रही तस्वीरें बेहद तकलीफदेह हैं। आंखों में आंसू हैं। वे हमारे में से एक हैं। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी आवाज बलपूर्वक कुचलकर हम भारत को महान नहीं बना पाएंगे। आप सिर्फ उन्हें भारत के खिलाफ कर दोगे।’ उनसे पहले इरफान पठान ने ट्वीट किया था, ‘राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे लेकिन मैं और हमारा देश जामिया मिलिया के छात्रों को लेकर चिंतित है।’

It has been most disappointing to see the many heroes – mostly from sport – that I grew up worshipping have been absolutely silent as the country is set on fire. Some of them hold the influence to start a movement, but I guess Gods on the grass are fallible mortals outside. — Sarthak Dev (@devellix) December 16, 2019

Oye, @imVkohli remember when you had the cheek to call something the greatest move in India’s history? Where’s your voice now, Virat? IT’S YOUR CITY! SPEAK UP! — Aaditya Narayan (@AadityaN_28) December 15, 2019

It’s great to hear this from U

But unfortunately most of the cricketers and Actors are silent , we thought they were our heroes

How stupid I am — ManMohan Singh [Parody] (@UnderratedPM) December 16, 2019

A cricketer with a heart, a mind, and a conscience. It would be nice if his former opening partner, a Jamia alumnus, said something too. https://t.co/XQTGr3MzZ9 — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) December 16, 2019

U should also ask to cricketers why they r silent and atheleteshttps://t.co/xMFmiX7eMN https://t.co/lFENiirPip — Srk’sAsh (@Srk_ash1) December 16, 2019

Deeply disturbing visuals from educational institutions across the country. Teary eyed. They are one of us. These kids are the future of this country. We don’t make India great by silencing their voices with the use of force. You’ll only turn them against India. — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 16, 2019

Whn so called star cricketers R silent for the reasons best kwn to them. Some of them might bussy running their schools or setting up their political career. This stand deserves a salute. I hope some more supports pour in frm cricketing fraternity @GautamGambhir @virendersehwag — Rajeev Gupta (@im_rajeevgupta) December 16, 2019

