न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी है। नीशम ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। नीशम को एक बार सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस ने उन्हें अपने बच्चों के पिता बनने का ऑफर तक दे दिया था।

नीशम ने न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट में 39 रन बनाने के अलावा एक विकेट लिए थे। वनडे में तीन मैच में 100 रन बनाने के साथ 2 विकेट झटके थे। वहीं, टी20 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैच में 30 रन बनाए और 5 विकेट लिए थे। नीशम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, ‘‘मुझे लगता हैं कि एलए (Los Angeles) हवाई अड्डे से कई बार सफर करने के बाद नरक में विनाश के डर को काफी कम कर लिया है।’’ उनके इस ट्वीट पर पाकिस्तान की एक्ट्रेस शेहर शिनवारी (Sehar Shinwari) ने कमेंट किया।

शेहर शिनवारी ने नीशम के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा- जिम्मी आई लव यू। उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया। शिनवारी ने नीशम के मजे लेते हुए कहा, ‘‘जिम्मी क्या तुम भविष्य में मेरे बच्चों के पिता बनना पसंद करोगे।’’ इस पर नीशम खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने मजाकिया अंदाज में शिनवारी को जवाब देते हुए कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इमोजी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।’’

Jimmy would you like to be daddy of my future kids

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) August 28, 2019