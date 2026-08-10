इंग्लैंड में वनडे कप में जैक लिब्बी ने लगातार तीन शतक लगाकर भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ की बादशाहत खत्म कर दी। लिब्बी के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत हो गया है। लिब्बी एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिनका औसत 60 से ज्यादा का है। ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 58 से ज्यादा का है।

लिस्ट ए क्रिकेट यानी 50 ओवरों के क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में 5 भारतीय हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 58.61 का है। विराट कोहली का औसत 57.8 है। चेतेश्वर पुजारा का औसत 57.01 है। शुभमन गिल का औसत 53.84 है। पृथ्वी शॉ का औसत 53.61 है।

बेवन-डिविलियर्स लिस्ट में

लिस्ट ए बेहतरीन औसत वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के सैम हेन हैं। उन्होंने 58.18 के औसत से रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन ने 57.86 के औसत से रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खुर्रम मंजूर ने 53.52 के औसत से रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का औसत 53.47 का है। वह 10वें नंबर पर हैं।

लिस्ट ए में सबसे बेहतर औसत वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीकब से कब तक खेलेमैचपारीनॉट आउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतशतकअर्धशतक
जेडी लिब्बी2019-20265754132561126*62.46718
ऋतुराज गायकवाड़2017-202610410095334220*58.612120
सैम हेन2013-20266563103084161*58.181018
माइकल बेवन1989-200642738512415103157*57.8613116
विराट कोहली2006-2026350337501659118357.85988
चेतेश्वर पुजारा2006-202313012726575917457.011634
शुभमन गिल2017-202612312116565420853.841531
पृथ्वी शॉ2017-202671714359224453.611016
खुर्रम मंजूर2002-2022166165177922190*53.522739
एबी डिविलियर्स2003-2018263252441112317653.472963

भारतीय टीम से 3 साल से बाहर खिलाड़ी इंग्लैंड में बरपा रहा कहर

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए वनडे और टी20 खेले हैं। उन्होंने 72 वनडे की 69 पारियों में में 27.13 के औसत से 121 विकेट लिए हैं। 80 टी20 की 79 पारियों में 25.09 के औसत से 96 विकेट लिए हैं। पूरी खबर पढ़ें