इंग्लैंड में वनडे कप में जैक लिब्बी ने लगातार तीन शतक लगाकर भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ की बादशाहत खत्म कर दी। लिब्बी के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत हो गया है। लिब्बी एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिनका औसत 60 से ज्यादा का है। ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 58 से ज्यादा का है।
लिस्ट ए क्रिकेट यानी 50 ओवरों के क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में 5 भारतीय हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 58.61 का है। विराट कोहली का औसत 57.8 है। चेतेश्वर पुजारा का औसत 57.01 है। शुभमन गिल का औसत 53.84 है। पृथ्वी शॉ का औसत 53.61 है।
बेवन-डिविलियर्स लिस्ट में
लिस्ट ए बेहतरीन औसत वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के सैम हेन हैं। उन्होंने 58.18 के औसत से रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन ने 57.86 के औसत से रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खुर्रम मंजूर ने 53.52 के औसत से रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का औसत 53.47 का है। वह 10वें नंबर पर हैं।
लिस्ट ए में सबसे बेहतर औसत वाले बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|कब से कब तक खेले
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|जेडी लिब्बी
|2019-2026
|57
|54
|13
|2561
|126*
|62.46
|7
|18
|ऋतुराज गायकवाड़
|2017-2026
|104
|100
|9
|5334
|220*
|58.61
|21
|20
|सैम हेन
|2013-2026
|65
|63
|10
|3084
|161*
|58.18
|10
|18
|माइकल बेवन
|1989-2006
|427
|385
|124
|15103
|157*
|57.86
|13
|116
|विराट कोहली
|2006-2026
|350
|337
|50
|16591
|183
|57.8
|59
|88
|चेतेश्वर पुजारा
|2006-2023
|130
|127
|26
|5759
|174
|57.01
|16
|34
|शुभमन गिल
|2017-2026
|123
|121
|16
|5654
|208
|53.84
|15
|31
|पृथ्वी शॉ
|2017-2026
|71
|71
|4
|3592
|244
|53.61
|10
|16
|खुर्रम मंजूर
|2002-2022
|166
|165
|17
|7922
|190*
|53.52
|27
|39
|एबी डिविलियर्स
|2003-2018
|263
|252
|44
|11123
|176
|53.47
|29
|63
भारतीय टीम से 3 साल से बाहर खिलाड़ी इंग्लैंड में बरपा रहा कहर
युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए वनडे और टी20 खेले हैं। उन्होंने 72 वनडे की 69 पारियों में में 27.13 के औसत से 121 विकेट लिए हैं। 80 टी20 की 79 पारियों में 25.09 के औसत से 96 विकेट लिए हैं। पूरी खबर पढ़ें।