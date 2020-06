जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोरूसिया डॉर्टमंड के स्टार फुटबॉलर जेडोन सैंचो और अशरफ हकिमि ने अमेरिका में हो रहे अश्वेतों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। दोनों ने जॉर्ड फ्लोयड के लिए न्याय की मांग की है। रविवार यानी 31 मई को पेडरबॉर्न के खिलाफ हुए मुकाबले में हैट्रिक गोल करने के बाद सैंचो ने अपनी जर्सी उतार दी। उन्होंने अंदर एक टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था ‘जस्टि, फॉर जॉर्ज फ्लोयड।’ सैंचो के बाद हकिमि ने भी इसका विरोध किया।

दरअसल, अमेरिका में जॉर्ज फ्लोयड की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। यहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रविवार रात बंकर में गुजारनी पड़ी। दूसरी ओर, बोरूसिया और पेडरबर्न के मैच में पहला गोल 54वें मिनट में थोर्गन हेजार्ड ने किया। इसके बाद 57वें मिनट में सैंचो ने अपना पहला और टीम का दूसरा गोल दाग दिया। पेडरबर्न के लिए पहला गोल पेनल्टी के तौर पर 72वें मिनट में आया। उवे हनेमेइर ने स्कोर 1-2 कर दिया।

Todos juntos venceremos al racismo! Justicia! ⁣

⁣

Together we will defeat racism! Justice !

⁣#justiceforgeorgefloyd pic.twitter.com/98xjUjlt5c

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 31, 2020