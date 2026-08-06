इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया। 16 सदस्यीय इस टीम में जैकब बेथेल को जगह नहीं दी गई है जबकि डैन लॉरेंस की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से होगी। बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का यह पहला टेस्ट असाइनमेंट होगा।

जैकब बेथेल टेस्ट सीरीज से बाहर

पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम की कमान जो रूट के हाथों में होगी जबकि टीम के उप-कप्तान हैरी ब्रुक होंगे। डैन लॉरेंस को टीम में शामिल करना क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसलों में से एक है। पिछले महीने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के कारण जैकब बेथेल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। बेथेल की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स को सीरीज के लिए चुना गया है। कॉक्स ने इसी गर्मी में ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।

2 साल के बाद डैन लॉरेंस की वापसी

पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां वे कई फॉर्मेट वाली सीरीज खेलेंगे जिसमें तीन मैचों की टेस्ट सीरीज भी शामिल है। डैन लॉरेंस जिन्होंने 6 सितंबर 2024 को थ्री लायंस के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था लगभग दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्हें इस सीजन में काउंटी चैंपियनशिप के डिवीन वन में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल किया गया है। इस बल्लेबाज ने अब तक 14 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 26.84 की औसत से 671 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं।

सैम कुक, ओली पोप और ब्रायडन कार्स की वापसी

सैम कुक, ओली पोप और ब्रायडन कार्स की भी इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी हो रही है। कार्स और पोप ऑस्ट्रेलिया में पिछली सर्दियों में हुई एशेज सीरीज के बाद टीम में लौट रहे हैं। सैम कुक ने 2025 में नॉटिंघम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था और घरेलू सीजन में अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्हें मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, लेकिन वे ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए थे। उन्होंने तेज गेंदबाज होने के बावजूद उन्होंने 119 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया था।

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए (पहले दो मैच) इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम

जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग।

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