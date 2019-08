एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। इस मैच के दूसरे दिन भी गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला और इस दिन कुल 16 विकेट गिरे। वहीं, मेजबान इंग्लैंड 67 रनों पर ही सिमट गया। ये बात तो साफ है कि एशेज का ये मुकाबला तेज गेंदबाजों के नाम रहा है। अबतक इस टेस्ट मैच में अब तक कुल 26 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 25 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहे हैं। दोनों टीमों में से इंग्लैंड के जैक लीच को ही सफलता हासिल हुई है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये सफलता हासिल की वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लंबे अर्से बाद ऐसी गेंद किसी स्पिनर के द्वारा देखने को मिली है।

इंग्लैंड की ओर से खेल रहे इस 28 साल के गेंदबाज को पहली पारी में एक भी ओवर कप्तान ने नहीं सौपा था। हालांकि दूसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो 12वें ओवर में लीच के हाथों में गेंद सौंपी गई। उन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गद गेंदबाज शेन वार्न की याद दिला दी है।

