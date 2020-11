भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने फिर रोहित शर्मा को सीमित ओवरों के फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान सौंपने की वकालत की है। अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को दो बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर का मानना है कि अगर रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की पूर्णकालिक कप्तानी नहीं सौंपी जाती है तो यह शर्मनाक और भारतीय क्रिकेट का दुर्भाग्य होगा। गंभीर के अलावा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का भी कहना है कि बिना सवाल के रोहित शर्मा को भारतीय टी20 टीम का कप्तान होना चाहिए।

गंभीर ने ईएसपीएन से बातचीत के दौरान कहा, ‘देखिए अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। रोहित शर्मा का नहीं। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतता है। ठीक है आप यह जरूर कह सकते हैं कि बेशक, एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक कप्तान को परखने का क्या पैमाना होता है, कि कौन अच्छा कप्तान है और कौन अच्छा कप्तान नहीं है? मतलब आपको कहीं न कहीं पैरामीटर्स सेम (एकसमान) रखने पड़ेगा। बेंचमार्क सेम रखना पड़ेगा।’

गंभीर ने कहा, ‘इससे पहले हम कहते थे कि एमएस धोनी हिंदुस्तान के सबसे सफल कप्तान हैं। वह क्यों सबसे सफल कप्तान हैं? क्योंकि उन्होंने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, तीन आईपीएल जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने 5 आईपीएल जीते हैं। तो अगर आगे जाकर उन्हें अगर व्हाइट बॉल की कप्तानी या टी20 की कप्तानी नहीं मिलती तो यह शर्म की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकते। वह सिर्फ जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं उसको जिता ही सकते हैं।’

गंभीर ने कहा, ‘इसलिए जैसा मैंने आपको बोला कि अगर रोहित शर्मा आगे जाकर रेग्युलर कप्तान नहीं बनते हैं इंडियन टीम के, तो यह भारतीय क्रिकेट टीम का दुर्भाग्य होगा। बहुत लोग यह भी कहेंगे कि गलत टाइम पर रोहित शर्मा थे, विराट कोहली कप्तान थे। लेकिन आप कप्तानी बांट सकते हैं। कप्तानी बांटने में कोई भी खराबी नहीं है। रोहित शर्मा ने दिखाया है, कि कितना फर्क है व्हाइट बॉल की कप्तानी में।’

गंभीर ने कहा, ‘रोहित ने दिखाया है कि उनकी और विराट कोहली की कप्तानी में कितना फर्क है। एक खिलाड़ी 5 बार आईपीएल जीते और दूसरा खिलाड़ी अब तक एक भी आईपीएल नहीं जीते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली कोई खराब कप्तान हैं। लेकिन विराट कोहली को भी वही प्लेटफॉर्म मिला है, जो रोहित शर्मा को मिला है। तो आप दोनों खिलाड़ियों को एक ही प्लेटफॉर्म से जज करेंगे।’

माइकल वॉन ने भी की रोहित शर्मा की तारीफ

Without question Rohit Sharma should be the Indian T20 captain .. fantastic man manager & leader .. & he knows exactly how to win T20 games .. it would also give Virat chance to take a breather and just be the player .. it’s works for all other teams around the world ..#IPL2020

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 10, 2020