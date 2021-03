ISSF वर्ल्ड कप: कीर्ति, राजेश्वरी और मनीषा ने भारत को दिलाया रजत पदक

भारतीय महिला निशानेबाजों ने गुरुवार यानी 4 मार्च 2021 की रात मिस्र की राजधानी काइरो में रजत पदक जीता। कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी की भारतीय टीम आईएसएसएफ शूटिंग शॉटगन वर्ल्ड कप के आखिरी दिन महिला ट्रैप निशानेबाजी टीम स्पर्धा के फाइनल में रूस के हाथों हार गई। रूस की महिलाओं ने भारतीय टीम को 6-4 से हराया। इस कारण भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) मीडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में 0-4 से पिछड़ने के बाद जोर वापसी की थी। भारतीय टीम ने एक समय मुकाबला 4-4 से बराबर करा लिया था। हालांकि, भारतीय तिकड़ी प्रत्येक टीम के 15 शॉट की अंतिम सीरीज में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और उसे रजत पदक मिला। इस रजत पदक के साथ भारत ने टूर्नामेंट का अंत दो पदक के साथ किया। इससे पहले पुरुष स्कीट टीम ने कांस्य पदक जीता था। कीर्ति, मनीषा और रजेश्वरी ने कुल 444 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई।

The Indian women’s trap team of #KirtiGupta, #RajeshwariKumari and #ManishaKeer win the silver medal at the @ISSF_Shooting Shotgun World Cup in Egypt after a narrow 6-4 defeat to Russia. Kirti and Manisha are #TOPSAthlete (Development). #Shooting #Trap pic.twitter.com/OciHEJlB9d

— SAIMedia (@Media_SAI) March 4, 2021