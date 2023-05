ISSF WORLD CUP: दिव्या और सरबजोत ने विश्व कप में जीता सोना, मेडल टैली में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत

International Shooting Sport Federation World Cup: एक गोल्ड, तीन सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ इटली पहले नंबर पर है। एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ चीन दूसरे नंबर पर है।

अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। (सोर्स- ट्विटर/@airnewsalerts)

