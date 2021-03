युवा निशानेबाज चिंकी यादव ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने अनुभवी राही सरनोबत के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्वी मनु भाकर को पछाड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया। उनकी इस जीत से भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए।

इस प्रदर्शन से भारत की निशानेबाजी में प्रतिभा की गहराई का भी अंदाजा लग जाता है। 23 साल की चिंकी ने समान 32 अंक के कारण हुए शूट-ऑफ में सरनोबत को 4-3 से पछाड़ दिया। इससे वर्ल्ड कप में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या नौ हो गई। उन्नीस साल की मनु ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर एलिमिनेशन चरण में 28 अंक से कांस्य पदक से संतोष किया। इसके बाद चिंकी और सरनोबत के बीच शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला हुआ। ये तीनों निशानेबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले ही कोटा हासिल कर चुकी हैं।

चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 14वीं एशियाई चैम्पियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। पहले 20 निशानों में वह 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। उनके बाद मनु भाकर 13 अंक से दूसरे स्थान पर थीं। फिर भोपाल की निशानेबाज ने 21 के स्कोर से बाकियों पर बढ़त बना ली जिसके बाद शुरू में जूझने वाली अनुभवी सरनोबत ने भी वापसी की।

फाइनल्स में चिंकी ने दो सही निशानों से शुरुआत की, लेकिन फिर दो बार (एलिमिनेशन चरण की दूसरी और छठी सीरीज) पाचों के पांचों निशाने सही लगाए। इन तीनों में सबसे अनुभवी सरनोबत ने पहले चरण की तीसरी सीरीज में सभी पाचों निशानों पर अंक जुटाए, जिसके बाद एलिमिनेशन में चौथी, सातवीं और नौंवी सीरीज में चार चार निशाने लगाए।

It’s a clean sweep for India as it wins all three medals in Women’s 25m Pistol category. #TOPSAthletes @ChinkiYadav4 takes , @SarnobatRahi takes & @realmanubhaker takes .

Many Congratulations!!! pic.twitter.com/nBx5H1BQ4a

— SAIMedia (@Media_SAI) March 24, 2021