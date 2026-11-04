दोहा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक और गोल्ड और सिल्वर मेडल डाल दिया।

मंगलवार तीन नवंबर 2026 को पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में रविंदर सिंह, सौरभ चौधरी और अमनप्रीत सिंह की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीता।

महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वालारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और शांभवी श्रवण क्षीरसागर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

एलावेनिल वालारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और शांभवी श्रवण क्षीरसागर ने कुल 1894.4 अंक हासिल किये। भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 1899.8 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता। जापान को 1892.6 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल मिला।

एलावेनिल वालारिवन भारतीय टीम की सबसे सफल निशानेबाज रहीं। एलावेनिल वालारिवन ने 634.2 अंक हासिल किये। सोनम उत्तम मस्कर ने 630.5 और शांभवी क्षीरसागर ने 629.7 अंक का योगदान दिया। एलावेनिल वालारिवन ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी जगह बनाई थी।

एलावेनिल वालारिवन क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रही थीं। उनसे मेडल जीतने के साथ भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलाने की उम्मीद थी। हालांकि, फाइनल में वह 167.3 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहीं और पदक जीतने से चूक गईं।

पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को गोल्ड

इससे पहले रविंदर सिंह, सौरभ चौधरी और अमनप्रीत सिंह ने पुरुष 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इस स्पर्धा में रविंदर सिंह ने व्यक्तिगत सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। यह स्पर्धा ओलंपिक का हिस्सा नहीं है।

रविंदर भारत की ओर से सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले निशानेबाज रहे। उन्होंने 11 इनर-10 सहित कुल 559 अंक बनाए। सौरभ चौधरी ने 551 और अमनप्रीत सिंह ने 549 अंक हासिल किए। इस तरह भारतीय टीम का कुल स्कोर 1659 रहा।

चीन की झांग बिंगचेन, ल्यू जुनयी और फेंग लिनलांग की टीम ने 1648 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। दक्षिण कोरिया की टीम 1643 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही और उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला।

व्यक्तिगत स्पर्धा में रूस के एंटोन अरिस्तारखोव ने 561 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता। रोमानिया के लुका जोल्डिया 558 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

10 मीटर एयर राइफल में भारतीय पुरुष टीम फाइनल में नहीं पहुंची

पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के राकेश माने, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ मखीजा टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। मेडल तालिका में भारत फिलहाल एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। चीन तीन गोल्ड सहित कुल पांच मेडल जीतकर पहले स्थान पर है।

एशियन गेम्स में खराब प्रदर्शन की सजा या चूक? SAI ने अंतिम वक्त पर रोकी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन समेत भारतीय शटलरों के यूरोप दौरे की फंडिंग

पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जर्मनी में हाइलो ओपन का खिताब जीतकर भारतीय बैडमिंटन को जश्न का मौका दिया, लेकिन यूरोप दौरे से पहले खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा था। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी में होने वाले चार टूर्नामेंट के लिए आखिरी समय पर फंडिंग रोक दी थी। इसके चलते कई खिलाड़ियों को अपने खर्च पर खेलना पड़ा, जबकि कुछ शटलर बिना कोच के कोर्ट पर उतरे। SAI ने फंडिंग रोकने की वजह प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी बताई। वहीं कुछ अधिकारियों ने इसे एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन से जोड़कर देखा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)