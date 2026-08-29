जोआन हिक्स को क्रिकेट करियर शुरू करने में लगभग आधी सदी लग गई। उन्होंने 47 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया। चार साल बाद 51 साल की उम्र में आइल ऑफ मैन की इस क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया। वह 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गईं।
ग्रीस की महिला टीम के खिलाफ दाएं हाथ की ऑफ-स्पिनर हिक्स ने तीसरी बार टी20 इंटरनेशनल में फाइव-विकेट हॉल लिया। उन्होंने 10 रन देकर पांच विकेट लेकर करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया। हिक्स घातक गेंदबाजी के कारण ग्रीस 15 ओवर में 52 रन सिमट गई। आइल ऑफ मैन ने पावरप्ले में नौ विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।
बर्ट आयरनमोंगर का रिकॉर्ड तोड़ा
51 साल और 173 दिन की उम्र में, हिक्स इंटरनेशनल क्रिकेट (पुरुष या महिला) में 50 साल की उम्र के बाद पांच विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गईं। हिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के बर्ट आयरनमोंगर का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में यह मुकाम हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गईं।
आयरनमोंगर ने दोनों पारियों में झटके थे 5 विकेट
लेफ्ट आर्म स्पिनर आयरनमोंगर ने 1932 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 साल और 314 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे। इत्तेफाक से, उन्होंने दोनों पारियों में पांच विकेट लिए थे। पहली पारी में 6 रन देकर पांच विकेट और दूसरी पारी में 18 रन देकर छह विकेट झटके। प्रोटियाज टीम एक पारी से हारी थी। वह ऑस्ट्रेलिया के 153 रन के जवाब में 36 और 45 रन पर आउट हो गई थी।
|#
|गेंदबाज
|उम्र
|मैच
|फॉर्मेट
|साल
|1
|जोएन हिक्स महिला
|51y 173d
|आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस
|WT20I
|2026*
|2
|बर्ट आयरनमोंगर पुरुष
|49y 314d
|ऑस्ट्रेलिया बनाम SA
|Test (2)
|1932
|3
|बर्ट आयरनमोंगर पुरुष
|49y 234d
|ऑस्ट्रेलिया बनाम SA
|Test (1)
|1931
|4
|जोएन हिक्स महिला
|49y 168d
|आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस
|WT20I
|2024
|5
|जोएन हिक्स महिला
|49y 162d
|आइल ऑफ मैन बनाम माल्टा
|WT20I
|2026*
हिक्स ने 49 साल की उम्र में पांच विकेट लिए थे
14 टेस्ट खेलने के बाद आयरनमोंगर ने 1933 में 50 साल और 327 दिन की उम्र में दूसरे सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर अपना करियर खत्म किया। कुल मिलाकर उन्होंने चार टेस्ट मैच खेले। 2024 में छह दिनों के अंदर हिक्स ने ग्रीस और माल्टा के खिलाफ दो बार पांच विकेट लिए। इससे वह 49 साल और 168 दिन की उम्र में पांच विकेट लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई थीं।
अनाया बांगड़ को महिला क्रिकेट में शामिल करने पर प्रोटियाज ऑलराउंडर ने उठाए सवाल
अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में विमेंस कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी मिल गई। इस साल जून में उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया था। पूरी खबर पढ़ें।