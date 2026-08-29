जोआन हिक्स को क्रिकेट करियर शुरू करने में लगभग आधी सदी लग गई। उन्होंने 47 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया। चार साल बाद 51 साल की उम्र में आइल ऑफ मैन की इस क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया। वह 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गईं।

ग्रीस की महिला टीम के खिलाफ दाएं हाथ की ऑफ-स्पिनर हिक्स ने तीसरी बार टी20 इंटरनेशनल में फाइव-विकेट हॉल लिया। उन्होंने 10 रन देकर पांच विकेट लेकर करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया। हिक्स घातक गेंदबाजी के कारण ग्रीस 15 ओवर में 52 रन सिमट गई। आइल ऑफ मैन ने पावरप्ले में नौ विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

बर्ट आयरनमोंगर का रिकॉर्ड तोड़ा

51 साल और 173 दिन की उम्र में, हिक्स इंटरनेशनल क्रिकेट (पुरुष या महिला) में 50 साल की उम्र के बाद पांच विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गईं। हिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के बर्ट आयरनमोंगर का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में यह मुकाम हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गईं।

आयरनमोंगर ने दोनों पारियों में झटके थे 5 विकेट

लेफ्ट आर्म स्पिनर आयरनमोंगर ने 1932 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 साल और 314 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे। इत्तेफाक से, उन्होंने दोनों पारियों में पांच विकेट लिए थे। पहली पारी में 6 रन देकर पांच विकेट और दूसरी पारी में 18 रन देकर छह विकेट झटके। प्रोटियाज टीम एक पारी से हारी थी। वह ऑस्ट्रेलिया के 153 रन के जवाब में 36 और 45 रन पर आउट हो गई थी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उम्रदराज 5-विकेट गेंदबाज सबसे उम्रदराज जोएन हिक्स 51 साल 173 दिन | 2026 कुल instances 5 2 गेंदबाज | 1931-2026 पुरुष रिकॉर्ड आयरनमोंगर 49 साल 314 दिन | 1932 हिक्स — बार 3 बार 2024 और 2026 में टाइमलाइन पूरी तालिका आयु चार्ट सभी महिला पुरुष #1 51 साल 173 दिन महिला T20I नवीनतम रिकॉर्ड जोएन हिक्स आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस | 2026* #2 49 साल 314 दिन पुरुष टेस्ट बर्ट आयरनमोंगर ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | 1932 | दूसरा 5-विकेट हॉल #3 49 साल 234 दिन पुरुष टेस्ट बर्ट आयरनमोंगर ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | 1931 | पहला 5-विकेट हॉल #4 49 साल 168 दिन महिला T20I जोएन हिक्स आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस | 2024 #5 49 साल 162 दिन महिला T20I जोएन हिक्स आइल ऑफ मैन बनाम माल्टा | 2026* # गेंदबाज उम्र मैच फॉर्मेट साल 1 जोएन हिक्स महिला 51y 173d आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस WT20I 2026* 2 बर्ट आयरनमोंगर पुरुष 49y 314d ऑस्ट्रेलिया बनाम SA Test (2) 1932 3 बर्ट आयरनमोंगर पुरुष 49y 234d ऑस्ट्रेलिया बनाम SA Test (1) 1931 4 जोएन हिक्स महिला 49y 168d आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस WT20I 2024 5 जोएन हिक्स महिला 49y 162d आइल ऑफ मैन बनाम माल्टा WT20I 2026* उम्र — गेंदबाजी के समय (अधिक = अधिक उम्रदराज) 1 जोएन हिक्स WT20I | आइल ऑफ मैन vs ग्रीस | 2026* 51y 173d 2 बर्ट आयरनमोंगर Test (2) | AUS vs SA | 1932 49y 314d 3 बर्ट आयरनमोंगर Test (1) | AUS vs SA | 1931 49y 234d 4 जोएन हिक्स WT20I | आइल ऑफ मैन vs ग्रीस | 2024 49y 168d 5 जोएन हिक्स WT20I | आइल ऑफ मैन vs माल्टा | 2026* 49y 162d Jansatta InfoGenIE

हिक्स ने 49 साल की उम्र में पांच विकेट लिए थे

14 टेस्ट खेलने के बाद आयरनमोंगर ने 1933 में 50 साल और 327 दिन की उम्र में दूसरे सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर अपना करियर खत्म किया। कुल मिलाकर उन्होंने चार टेस्ट मैच खेले। 2024 में छह दिनों के अंदर हिक्स ने ग्रीस और माल्टा के खिलाफ दो बार पांच विकेट लिए। इससे वह 49 साल और 168 दिन की उम्र में पांच विकेट लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई थीं।

अनाया बांगड़ को महिला क्रिकेट में शामिल करने पर प्रोटियाज ऑलराउंडर ने उठाए सवाल

अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में विमेंस कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी मिल गई। इस साल जून में उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया था। पूरी खबर पढ़ें।