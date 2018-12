पर्थ टेस्‍ट के चौथे दिन ईशांत शर्मा और रवींद्र जडेजा के बीच हुई तीखी बहस की फुटेज चर्चा का विषय बन गई है। मोहम्‍मद शमी की एक गेंद नाथन लॉयन के हेलमेट से जा टकराने के बाद कुछ देर के लिए खेल रोका गया था। इसी दौरान, जडेजा और शर्मा के बीच बहस हुई। चूंकि तब सबका ध्‍यान लॉयन पर था, इसलिए फुटेज सामने नहीं आई। हालांकि बाद में, ऑस्‍ट्रेलियन ब्रॉडकास्‍टर फॉक्‍स स्‍पोर्ट्स ने फुटेज और ऑडियो जारी किया। ईशांत और जडेजा दोनों नॉन-स्‍ट्राइकर एंड पर आमने-सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में एक-दूसरे पर चिल्‍लाते सुने गए।

स्‍टंप माइक में कैद हुई आवाज के अनुसार, ईशांत ने जडेजा से हिन्‍दी में कहा, ”मेरी तरफ हाथ दिखाकर बात मत करो। कुछ है तो मेरे पास आकर कहो।” जवाब में जडेजा ने कहा, “इतना क्‍यों बोल रहे हो?” शर्मा ने चुप होने की बजाय आगे कहा, “मुझे उंगली मत दिखाओ, अपना गुस्‍सा मुझपर निकालो। मैं तुम्‍हारा गुस्‍सा उठाकर तुम्‍हारी **** में डाल दूंगा।” जडेजा ने फिर ईशांत को कुछ कहा जो सुनाई नहीं दिया। शमी और राहुल ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। भारत के मैच हारते ही यह फुटेज वायरल हो गई और चर्चा होने लगी कि भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं है।

ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया ने इस घटना को जमकर तूल दिया। पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान रिकी पोंटिंग ने मैच के बाद एनालिसिस में कहा, “कोई नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहे थे पर दोनों काफी गुस्‍से में दिखे। एक-दूसरे को खूब उंगली दिखाई गई। दो बार उन्‍हें अलग करने के लिए खिलाड़‍ियों को बीच में आना बड़ा। वो फिर झगड़ने लगे तो शमी को बीच में आना पड़ा जो गेंदबाजी के लिए तैयारी कर रहे थे।”

ईशांत-जडेजा की बहस का वीडियो:

Ishant Sharma & Ravindra Jadeja were caught fighting & abusing on field yesterday. They were seen pointing fingers at each other in an animated argument. They were separated by Kuldeep & Shami. What's going on in Indian dressing room? #AUSvIND pic.twitter.com/j5fw5os0cD

— Abhishek Agarwal (@abhishek2526) December 18, 2018