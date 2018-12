VIDEO: पहले ओवर में ही मिला विकेट, देखने लायक था विराट कोहली का जश्न

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर 6 दिसंबर से खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत काफी रोमांचक देखने को मिली। इस दिन आखिरी जोड़ी के रूप में शमी और बुमराह मैदान में उतरे तो एक भी रन का इजाफा नहीं कर सके और पहली ही गेंद पर शमी आउट हो गए। पहले दिन के खेल में भारत ने 9 विकेट खोकर 250 रन बनाए थे। वहीं इसके बाद जब विराट सेना मैदान में उतरी तो इशांत शर्मा ने कमाल करते हुए पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया का खाता विकेटों से खोला और फिंच को बोल्ड किया। इसके बाद तो विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था और हो भी क्यों न, जिस शुरुआत की तलाश टीम इंडिया को थी वो इशांत ने पहले ही ओवर में दिला दी।

दरअसल फिंच और डेब्यू मैन मार्क हैरिस ने ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज किया था। ऐसे में इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर इशांत ने फिंच की गिल्लियां बिखेर दी। इसके बाद विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था और उनका ये हाव-भाव सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे भी कप्तान कोहली मैदान पर काफी जोश में और सक्रिय नजर आते हैं ।

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/f7bg9MPGWd

