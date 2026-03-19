पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में इशान किशन को आईपीएल 2026 के शुरुआती कुछ मैचों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया जबकि इस टीम में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें कप्तान बनाया जा सकता था। हालांकि अभिषेक को उप-कप्तान बनाया गया, लेकिन इशान को ऐसे ही इस टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। आखिर वो क्या कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई इसे समझते हैं।

इशान को कप्तानी का अनुभव

इशान किशन को कप्तानी का खासा अनुभव है और उनके आंकड़े बतौर कप्तान बेहद शानदार हैं। इशान ने साल 2019 से लेकर अब तक 20 टी20 मैचों में कप्तानी की है जिसमें से उन्होंने 24 मैचों में जीत दर्ज की जबकि सिर्फ 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड की कप्तानी की थी और अपनी कप्तानी में 11 में से 10 मैच जीते थे और झारखंड को चैंपियन बनाया था।

बतौर कप्तान इशान का प्रदर्शन शानदार

कप्तान के रूप में इशान का प्रदर्शन शानदार रहा है और जिन 29 मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी उनमें उन्होंने 43.12 की शानदार औसत के साथ 1078 रन बनाए हैं। बतौर खिलाड़ी टी20 में उनका औसत 30.82 है, लेकिन कप्तान बनने से बाद वो ज्यादा जिम्मेदारी से खेले और उनका औसत ये जाहिर करता है। इशान ने टी20 क्रिकेट में अब तक 7 शतक लगाए हैं जिसमें से 4 शतक तब आए जब वो टीम की कप्तानी कर रहे थे।

कप्तान के तौर पर उनका पहला शतक टी20 में 2019 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आया था जब उन्होंने मुलापाडु के चुक्कापल्ली पिच्चैया क्रिकेट ग्राउंड पर नाबाद 100 रन बनाए थे। हालांकि कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बेहतरीन पारी शायद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आई जहां उन्होंने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़कर झारखंड को इस टूर्नामेंट का अपना पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

झारखंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में इशान ने अपनी पारी के दौरान 10 छक्केऔर 6 चौके लगाए थे जिससे झारखंड ने 3 विकेट पर 262 रन बनाए और फिर हरियाणा को झारखंड ने 18.3 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट कर दिया था। कप्तान के तौर पर उनके बाकी दो टी20 शतक मणिपुर (2019 में 113 रन) और त्रिपुरा (2025 में 113 रन) के खिलाफ आए थे। ये आंकड़े एक बात साफ करते हैं कि कप्तानी का बोझ उन पर शायद ही कभी भारी पड़ा हो। कप्तान बनने के बाद उनकी बल्लेबाजी में और निखार आ जाता है।

T20 कप्तान के तौर पर इशान किशन का बेस्ट स्कोर

मुलापाडु में मणिपुर के खिलाफ 62 गेंदों पर 113* रन, 2019

अहमदाबाद में त्रिपुरा के खिलाफ 50 गेंदों पर 113* रन, 2025

पुणे में हरियाणा के खिलाफ 49 गेंदों पर 101 रन, 2025

मुलापाडु में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 55 गेंदों पर 100 रन, 2019

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इशान का प्रदर्शन शानदार रहा था और भारत के लिए खेले 9 मैचों में उन्होंने 35.22 की औसत और 193.29 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 317 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतकीय पारियां भी खेली थी। इशान इस प्रदर्शन के बाद कप्तान के रूप में टीम की पहली पसंद के रूप में बड़े दावेदार जरूर रहे होंगे। वैसे जब एक कप्तान इस तरह से रन बनाए तो उससे टीम का उत्साह बढ़ता है और अन्य खिलाड़ी भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं।

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