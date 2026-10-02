इशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ अच्छी पारी खेली थी। इशान ने जहां अपनी नाबाद 80 रन की पारी के दौरान 5 छक्के लगाए तो वहीं वैभव ने 38 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के जड़े थे। इशान और वैभव ने अपनी पारी के दौरान लगाए छक्कों के दम पर साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छलांग तो लगाई, लेकिन टॉप-5 से फिलहाल दोनों ही बाहर हैं जबकि अभिषेक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।

इशान 9वें तो वैभव 7वें स्थान पर

इशान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 5 छक्के लगाए और वो डेवाल्ड ब्रेविस से आगे आ गए साथ ही टॉप-10 में एंट्री मारते हुए 9वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं वैभव ने अपनी पारी के दौरान लगाए 2 छक्कों के साथ हेटमायर को पीछे छोड़ दिया और 7वें नंबर पर पहुंच गए। इशान ने साल 2026 में टी20 में अब तक खेले 43 मैचों में 81 छक्के लगाए हैं जबकि वैभव ने अब तक खेले 23 टी20 मैचों में कुल 88 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में डेवाल्ड ब्रेविस 45 मैचों में 80 छक्के लगाकर 10वें स्थान पर हैं जबकि उनके साथ इस पोजिशन पर टिम सीफर्ट भी हैं जिन्होंने 48 मैचों में 80 छक्के लगाए हैं।

साल 2020 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर फिन एलन बने हुए हैं जिन्होंने 53 मैचों में 101 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 49 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं। अभिषेक अगर एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक छक्का और लगा देते हैं तो वो टी20 में भारत की तरफ से इस साल 100 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बन जाएंगे जबकि ओवरऑल वो दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे।

T20 में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 फिन एलन 2026-2026 53 52 4 1496 101 31.16 828 180.67 3 6 4 131 101 निकोलस पूरन 2026-2026 49 49 5 1261 106 28.65 837 150.65 1 8 3 85 99 अभिषेक शर्मा 2026-2026 43 43 2 1313 135* 32.02 641 204.83 2 10 10 125 97 रयान रिकेल्टन 2026-2026 42 42 7 1390 123* 39.71 817 170.13 2 7 2 109 96 मिचेल मार्श 2026-2026 37 37 1 1544 111 42.88 968 159.5 2 11 0 146 95 दासुन शनाका 2026-2026 55 50 12 1108 121* 29.15 638 173.66 1 5 3 62 89 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 23 23 0 1007 103 43.78 450 223.77 1 7 1 85 88 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 51 50 9 1224 111* 29.85 736 166.3 2 4 4 77 87 इशान किशन 2026-2026 43 43 2 1587 103 38.7 905 175.35 1 13 4 159 81 डेवाल्ड ब्रेविस 2026-2026 45 39 4 1137 101 32.48 775 146.7 1 5 1 67 80 टिम सीफर्ट 2026-2026 48 47 4 1522 105* 35.39 974 156.26 2 14 4 138 80

इशान ने तोड़ा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, युवराज भी लिस्ट में; T20I में नंबर 5 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलकर मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)