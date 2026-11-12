भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टी20 सीरीज 3-2 से जीती और वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इसी बीच तीन वनडे मुकाबलों के बाद चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव हुए हैं। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए शुभमन गिल वनडे टीम का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में आखिरी दो वनडे के लिए श्रेयस अय्यर कप्तान बने और इशान किशन को उपकप्तान बनाया गया है।

अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? ऋतुराज गायकवाड़ पहले से ही वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऐसे में उनका चौथे और पांचवें वनडे के लिए प्लेइंग 11 में आना तय है, मगर वह खेलेंगे किस पोजिशन पर यह बड़ा सवाल है? ऋतुराज भी एक ओपनर हैं और इशान भी ओपनर हैं। रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा इसके लिए जानते हैं दोनों बल्लेबाजों का बतौर ओपनर कैसा है रिकॉर्ड?

इशान किशन का बतौर ओपनर वनडे रिकॉर्ड?

इशान किशन ने भारत के लिए अब तक कुल 32 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, इसमें से 9 मैचों में उन्होंने भारत के लिए पारी की शुरुआत की है। बतौर ओपनर ही इशान ने अपना वनडे इंटरनेशनल का एकमात्र दोहरा शतक लगाया था। उनके नाम ओपनिंग करते हुए वनडे इंटरनेशनल में 9 मैचों की 9 पारियों में 495 रन दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। 210 रन इस पोजिशन पर उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

इशान किशन का ODI में अलग-अलग पोजिशन पर रिकॉर्ड

बल्लेबाजी क्रम मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट 100s 50s 0s चौके छक्के पहला स्थान 5 5 1 210 77 52.50 191 109.94 0 3 0 24 5 दूसरा स्थान 4 4 0 285 210 71.25 215 132.55 1 0 1 31 13 तीसरा स्थान 5 5 0 197 93 39.40 170 115.88 0 2 0 17 10 चौथा स्थान 10 10 1 279 125 31.00 318 87.73 1 1 0 28 9 पांचवां स्थान 4 4 0 136 82 34.00 140 97.14 0 1 0 13 4

(नोट: ओपनिंग के कुल आंकड़े पहले और दूसरे स्थान के आंकड़े मिलाकर ऊपर पैराग्राफ में बताए गए हैं)

ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग में कैसा है रिकॉर्ड?

ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए 12 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं जिसमें से चार मौकों पर उन्होंने ओपनिंग की है। ऋतुराज के नाम वनडे में बतौर ओपनर 4 पारियों में 88 रन दर्ज हैं और एक अर्धशतक के साथ 71 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। नंबर 4 पर उन्होंने सबसे ज्यादा 5 पारियां खेली हैं और सबसे ज्यादा 214 रन भी बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 105 रन है। नंबर 4 पर उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।

आंकड़ों में तो साफ है कि इशान किशन का पलड़ा बतौर ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ पर भारी है। पिछले कुछ समय से इशान और गायकवाड़ दोनों मध्यक्रम में ही खेले हैं। ऋतुराज को अय्यर की गैरमौजूदगी में नंबर 4 पर पिछले कुछ मैचों में लगातार मौके मिले थे और उन्होंने खुद को साबित भी किया। अब नंबर 5 पर केएल राहुल की जगह भी मध्यक्रम की जिम्मेदारी ऋतुराज को ही मिल सकती है।

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मुकाबला 13 नवंबर को होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव हुए हैं। इसके बाद अब प्लेइंग 11 में भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। इशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





