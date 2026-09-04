भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 में सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने बनाए हैं। दूसरे पर वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम से बाहर सूर्यकुमार यादव छठे नंबर पर हैं। केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे विराट कोहली भी टॉप-10 का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा 11 वें नंबर पर हैं।

इशान किशन ने 27 पारियों में 986 रन बनाए हैं। वह टी20 और वनडे टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल ने 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। वह वनडे और टेस्ट खेलते हैं। श्रेयस अय्यर ने 19 पारियों में 530 रन बनाए हैं। वह वनडे और टी20 टीम का हिस्सा हैं। अभिषेक शर्मा ने 23 पारियों में 514 रन बनाए हैं।

टॉप-5 में शिवम दुबे

शिवम दुबे ने 21 पारियों में 488 रन बनाए हैं। दोनों टी20 टीम का हिस्सा हैं। शिवम दुबे को हाल ही में वनडे में भी मौका मिला था। सूर्यकुमार यादव ने 14 पारियों में 484 रन बनाए हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की टी20 टीम से बाहर कर दिए गए।

संजू सैमसन हैं विराट-रोहित से आगे

तिलक वर्मा ने 19 परियों में 462 रन बनाए हैं। वह टी20 टीम का हिस्सा हैं। केएल राहुल ने 429 रन बनाए हैं। वनडे और टेस्ट खेलते हैं। संजू सैमसन ने 14 पारियों में 400 रन बनाए हैं। वह टी20 टीम का हिस्सा हैं। विराट कोहली ने 6 पारियों में 384 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 9 पारियों में 379 रन बनाए हैं।

2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनॉटआउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050
इशान किशन2827098612536.5158017026
शुभमन गिल1212276115476.184090.5926
एसएस अय्यर1919353080*33.12473112.0503
अभिषेक शर्मा232315148423.36277185.5505
शिवम दुबे252164886632.53285171.2202
सूर्यकुमार यादव1414348484*44300161.3304
एनटी तिलक वर्मा1919646260*35.53312148.0703
केएल राहुल10113429112*53.6257075.2621
संजू सैमसन1414140097*30.76221180.9903
विराट कोहली66038412464360106.6613
रोहित शर्मा99037913842.1138299.2111

T20 महिला एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली शीर्ष 10 खिलाड़ी

टी20 महिला एशिया कप में अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना अब नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। मौजूदा एशिया कप में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 124 रन की पारी खेलते हुए स्मृति ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस मामले में मिताली राज हरमनप्रीत और शेफाली वर्मा से भी पीछे हैं। पूरी खबर पढ़ें