भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 में सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने बनाए हैं। दूसरे पर वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम से बाहर सूर्यकुमार यादव छठे नंबर पर हैं। केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे विराट कोहली भी टॉप-10 का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा 11 वें नंबर पर हैं।

इशान किशन ने 27 पारियों में 986 रन बनाए हैं। वह टी20 और वनडे टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल ने 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। वह वनडे और टेस्ट खेलते हैं। श्रेयस अय्यर ने 19 पारियों में 530 रन बनाए हैं। वह वनडे और टी20 टीम का हिस्सा हैं। अभिषेक शर्मा ने 23 पारियों में 514 रन बनाए हैं।

टॉप-5 में शिवम दुबे

शिवम दुबे ने 21 पारियों में 488 रन बनाए हैं। दोनों टी20 टीम का हिस्सा हैं। शिवम दुबे को हाल ही में वनडे में भी मौका मिला था। सूर्यकुमार यादव ने 14 पारियों में 484 रन बनाए हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की टी20 टीम से बाहर कर दिए गए।

संजू सैमसन हैं विराट-रोहित से आगे

तिलक वर्मा ने 19 परियों में 462 रन बनाए हैं। वह टी20 टीम का हिस्सा हैं। केएल राहुल ने 429 रन बनाए हैं। वनडे और टेस्ट खेलते हैं। संजू सैमसन ने 14 पारियों में 400 रन बनाए हैं। वह टी20 टीम का हिस्सा हैं। विराट कोहली ने 6 पारियों में 384 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 9 पारियों में 379 रन बनाए हैं।

2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नॉटआउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 इशान किशन 28 27 0 986 125 36.51 580 170 2 6 शुभमन गिल 12 12 2 761 154 76.1 840 90.59 2 6 एसएस अय्यर 19 19 3 530 80* 33.12 473 112.05 0 3 अभिषेक शर्मा 23 23 1 514 84 23.36 277 185.55 0 5 शिवम दुबे 25 21 6 488 66 32.53 285 171.22 0 2 सूर्यकुमार यादव 14 14 3 484 84* 44 300 161.33 0 4 एनटी तिलक वर्मा 19 19 6 462 60* 35.53 312 148.07 0 3 केएल राहुल 10 11 3 429 112* 53.62 570 75.26 2 1 संजू सैमसन 14 14 1 400 97* 30.76 221 180.99 0 3 विराट कोहली 6 6 0 384 124 64 360 106.66 1 3 रोहित शर्मा 9 9 0 379 138 42.11 382 99.21 1 1

T20 महिला एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली शीर्ष 10 खिलाड़ी

टी20 महिला एशिया कप में अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना अब नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। मौजूदा एशिया कप में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 124 रन की पारी खेलते हुए स्मृति ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस मामले में मिताली राज हरमनप्रीत और शेफाली वर्मा से भी पीछे हैं। पूरी खबर पढ़ें।