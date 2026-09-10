ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन का जलवा दलीप ट्रॉफी 2026 में बतौर कप्तान व बल्लेबाज देखने को मिला। इशान ने इस टूर्नामेंट में जितनी अच्छी कप्तानी की उन्होंने उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी भी की और इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। इशान ने बतौर कप्तान दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इशान ने सिर्फ 5 पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक भी लगाया।

इशान किशन ने बनाए सबसे ज्यादा रन

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने सबसे ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल की। इशान ने इस सीजन में खेले 3 मैचों की 5 पारियों में ही 409 रन बना दिए। इन 5 पारियों में इशान ने कुल 509 गेंदों का सामना किया और उनका औसत इन मैचों में 102.25 का रहा जबकि स्ट्राइक रेट 80.35 का रहा।

इस सीजन में इशान किशन का बेस्ट स्कोर 270 रन रहा जो उन्होंने फाइनल मैच की पहली पारी में साउथ जोन के खिलाफ लगाया था। हालांकि दूसरी पारी में भी उन्होंने 80 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अपने शतक से चूक गए। इशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 में 3 मैचों में 45 चौके और 11 छक्के लगाए साथ ही वो एक बार नाबाद रहे।

इशान किशन ना सिर्फी दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो अपनी टीम के लिए भी बेस्ट स्कोरर रहे साथ ही साथ बतौर कप्तान उन्होंने फ्रंट पर रहते हुए टीम को लीड किया और उनकी टीम ने गजब का प्रदर्शन इस सीजन में किया। इस सीजन में इशान किशन दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे साथ ही साथ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने इस सीजन में अपने नाम किया।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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