Jharkhand squad for Syed Mushtaq Ali Trophy 2026-27: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए झारखंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने इस सीजन के लिए टीम का कप्तान ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को बनाया है जबकि युवा खिलाड़ी शिखर मोहन को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है।

इस सीजन में झारखंड अपने कुछ स्टार खिलाड़ियों के बिना ही मैदान पर उतरेगी जिसमें इशान किशन, कुमार कुशाग्र शामिल नहीं हैं। इशान की कप्तानी में झारखंड ने पिछले सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार अपने नाम किया था। इशान के नहीं होने से इस टीम की बल्लेबाजी पर काफी फर्क पड़ेगा।

इशान किशन-कुमार कुशाग्र को नहीं किया गया शामिल

पिछले सीजन में झारखंड के लिए खेलने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन भारतीय टीम के साथ क्रिकेट सीरीज में व्यस्त हैं और वो इस सीजन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो वहीं कुमार कुशाग्र राइजिंग एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। मनीषी सिंह भी इस सीजन के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं और ऐसे में ये टीम अपने कई टॉप प्लेयर्स के बगैर की खिताब की रक्षा करने मैदान पर उतरेगी।

इस सीजन में झारखंड के लिए बल्लेबाजी की जिम्मेदारी विराट सिंह, शिखर मोहन, रॉबिन मिंज, उत्कर्ष सिंह जैसे खिलाड़ियों पर रहने वाली है तो वहीं गेंदबाजी में कप्तान अनुकूल रॉय और सुशांत मिश्रा अहम भूमिका निभाएंगे। 14 नवंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में कप्तान अनुकूल रॉय के लिए बतौर कप्तान अपनी क्षमता को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा साथ ही झारखंड को एलीट ग्रुप ए में रखा गया है जो इस सीजन का पहला मैच 14 नवंबर को मिजोरम के खिलाफ खेलेगा।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए झारखंड की पूरी टीम

अनुकूल रॉय (कप्तान), शिखर मोहन (उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, सुशांत मिश्रा, प्रत्यूष कुमार, अमित कुमार, आर्यमन सेन, जतिन पांडे, साहिल राज, सौरभ शेखर, शरणदीप सिंह, शुभ शर्मा, आदित्य सिंह, कौनैन कुरैशी।

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