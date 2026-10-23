भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। इशान किशन चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी इस चोट की वजह से वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।

वैभव सूर्यवंशी ही इशान किशन के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के स्क्वाड में वैभव सूर्यवंशी के अलावा टॉप-ऑर्डर का कोई अन्य विकल्प नहीं है। वैभव ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। एशियाई खेलों में वह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशान किशन एक साथ प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। संजू नंबर 3 पर खेले थे।

क्या शिवम दुबे को मिलेगा मौका

वैभव सूर्यवंशी के अलावा बल्लेबाज के एक अन्य विकल्प शिवम दुबे हैं, जो निचले मध्यक्रम में खेलते हैं। अगर वैभव को मौका नहीं मिला तो शिवम दुबे खेल सकते हैं क्योंकि अन्य विकल्प प्रिंस यादव, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हैं, जो बल्लेबाजी में योगदान नहीं दे सकते हैं। भारतीय टीम बल्लेबाजी में गहराई चाहती है और हाई स्कोरिंग पहले टी20 के बाद तो वह कम से कम इस रणनीति से समझौता नहीं करेगी।

तिलक या श्रेयस खेल सकते हैं नंबर-3 पर

पहले टी20 में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई हुई थी। बल्लेबाजी में गहराई से समझौता किए बगैर एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प देखने के मद्देनजर शिवम दुबे चुने जा सकते हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के पहले टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हो सकता है ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ न करे। इस कारण भी दुबे को मौका मिल सकता है। अगर शिवम दुबे खेलते है तो तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर में से कोई एक खिलाड़ी नंबर-3 पर खेल सकता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, मंयक यादव और अर्शदीप सिंह।

इशान किशन दूसरे टी20 से बाहर

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 से इशान किशन चोट के कारण बाहर हो गए हैं। इशान किशन को पहले टी20 के दौरान दाहिने पैर में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। पूरी खबर पढ़ें।