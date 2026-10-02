भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय क्रिकेट फैंस दुआ करेंगे कि भारत इस मैच को जीत ले और अपने खिताब को डिफेंड करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले अगर टी20आई में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय बैटर्स की हो तो इसमें इशान किशन टॉप-5 की लिस्ट से बाहर हैं जबकि अभिषेक शर्मा छठे स्थान पर हैं।

विराट कोहली नंबर 1, इशान-अभिषेक टॉप-5 से बाहर

पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 11 मैचों में 492 रन बनाए थे जबकि दूसरे स्थान पर तिलक वर्मा और युवराज सिंह मौजूद हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 155-155 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव 144 रन के साथ चौथे जबकि गौतम गंभीर 139 रन के साथ 5वें स्थान पर हैं। रोहित शर्मा छठे स्थान पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में कुल 127 रन बनाए थे।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाजों की सूची में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा छठे स्थान पर हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक 110 रन बनाए हैं और उनके पास कई बल्लेबाजों को पीछे छोड़ने का मौका होगा। वहीं इस लिस्ट में इशान किशन 10वें स्थान पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक खेले एक मैच में 77 रन बनाए हैं जबकि लिस्ट में आखिरी नंबर यानी 11वें स्थान पर शिवम दुबे हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक 5 मैचों में 73 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय

विराट कोहली- 492 रन

तिलक वर्मा- 155 रन

युवराज सिंह- 155 रन

सूर्यकुमार यादव- 144 रन

गौतम गंभीर- 139 रन

रोहित शर्मा- 127 रन

अभिषेक शर्मा- 110 रन

हार्दिक पंड्या- 98 रन

ऋषभ पंत- 95 रन

एमएस धोनी- 93 रन

इशान किशन- 77 रन

शिवम दुबे- 73 रन

इशान ने तोड़ा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, युवराज भी लिस्ट में; T20I में नंबर 5 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलकर मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)